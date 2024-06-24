رفقة أصالة وزوجها العراقي.. أول ظهور رسمي لزوج نجوى كرم (صورة)

وتظهر الفنانة اللبنانية وهي تتوسط رجل الأعمال عمر الدهماني من ناحية، والفنانة أصالة وزوجها فائق حسن من ناحية أخرى.



ونالت الصورة، التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اهتمام المستخدمين الذين تبادلوها بشكل واسع، معبرين عن سعادتهم لتأكيد المغنية اللبنانية ارتباطها بطريقة غير مباشرة.

صورة ختامية لحفل ألمانيا الذي جمع

قمم الغناء #نجوى_كرم و #اصالة #اصالة_في_المانيا #نجوى_كرم_في_المانيا



ترتيب الصورة من اليمين :

- رجل الاعمال المتميز عمر الدهماني زوج نجوى

- الجميله جداً نجوى كرم

- صولا الفن الفنانه اصاله

- الشاعر والمخرج المبدع فائق حسن زوج اصاله pic.twitter.com/F4paPPaRhZ — Art. (@Rsayll) June 22, 2024

ولم تعلن نجوى كرم زواجها في أي من تصريحاتها الصحفية الأخيرة، على الرغم من أن عدة مصادر أكدت ارتباطها رسميا منذ عام 2021.واستهلت الفنانة اللبنانية أولى حفلات جولتها الخارجية من ألمانيا؛ حيث أحيت حفلا على مسرح "أوبيرهاوزن"، بحضور أكثر من 10 آلاف متفرج، من مختلف الجاليات العربية، مساء أمس السبت.وتحيي نجوى كرم حفلها الثاني اليوم الأحد، في قاعة "سيريكس أرينا" في السويد، بينما تشارك في حفل الخميس القادم في المغرب ضمن فعاليات مهرجان "موازين".