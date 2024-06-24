رفقة أصالة وزوجها العراقي.. أول ظهور رسمي لزوج نجوى كرم (صورة)

صورة ختامية لحفل ألمانيا الذي جمع
قمم الغناء #نجوى_كرم و #اصالة #اصالة_في_المانيا #نجوى_كرم_في_المانيا
ترتيب الصورة من اليمين :
- رجل الاعمال المتميز عمر الدهماني زوج نجوى
- الجميله جداً نجوى كرم
- صولا الفن الفنانه اصاله
- الشاعر والمخرج المبدع فائق حسن زوج اصاله pic.twitter.com/F4paPPaRhZ
— Art. (@Rsayll) June 22, 2024
صورة ختامية لحفل ألمانيا الذي جمع
قمم الغناء #نجوى_كرم و #اصالة #اصالة_في_المانيا #نجوى_كرم_في_المانيا
ترتيب الصورة من اليمين :
- رجل الاعمال المتميز عمر الدهماني زوج نجوى
- الجميله جداً نجوى كرم
- صولا الفن الفنانه اصاله
- الشاعر والمخرج المبدع فائق حسن زوج اصاله pic.twitter.com/F4paPPaRhZ