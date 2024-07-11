الكشف عن سبب اختفاء الفنان محمد فؤاد وأزمته الصحية

وكان الظهور الأخير للفنان المصري محمد فؤاد بزفاف نجله الأكبر "عبد الرحمن" الذي أقيم بشهر نيسان الماضي، وحضره عدد كبير من نجوم الفن.وكشف مصدر مقرب من محمد فؤاد لوسائل الاعلام أن "فؤاد استيقظ في أحد الأيام واكتشف أن ملامح وجهه متغيرة، ولا يستطيع التحدث بطريقة سليمة، فأصيب بحالة من الهلع ظناً منه أنه أصيب بجلطة في المخ، والغريب أن الفنان أصيب كذلك باعوجاج الفم، وتوقف الجانب الأيمن من الوجه بشكل كامل".وأضاف المصدر أن "محمد فؤاد انتقل إلى أحد المستشفيات الخاصة لإجراء الفحوصات السريعة، وأكد له الطبيب المعالج أنه أصيب بمرض العصب السابع، ولابد من الخضوع السريع للعلاج والتزام الراحة، خاصة أن العلاج سوف يستغرق عدة أشهر، ليتمكن من العودة إلى الوضع الطبيعي".وأوضح المصدر أن "الفنان محمد فؤاد، طلب من إدارة أعماله إلغاء كافة ارتباطاته الفنية خلال الفترة المقبلة، حيث إنه لا يستطيع الغناء أو الظهور في أي مناسبة فنية أو شخصية، نظراً لتغير ملامحه بشكل كبير وعدم القدرة على التحدث".وتابع المصدر أنه "كان من المفترض أن يحضر محمد فؤاد حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل رفيق رحلته الفنية، وتقديم فقرة غنائية مع فرقته الموسيقية، لكنه غاب عن الحفل وهذا ما تسبب في غضب مصطفى كامل منه، إلا أن فؤاد قدم له الاعتذار وأبلغه بخبر مرضه".وأكد فؤاد لمصطفى كامل على التزامه المنزل خلال الفترة الحالية، وأنه سوف يسافر إلى ألمانيا للعلاج.يذكر أن الفنان محمد فؤاد قد احتفل مؤخراً بزفاف نجله عبد الرحمن على فتاة من خارج الوسط الفني، وحضر الحفل نجوم الغناء والتمثيل في مصر، وكان على رأسهم الفنان عمرو دياب، ومحمد حماقي، ومصطفى قمر، وحميد الشاعري، والمطربة بوسي والممثل عماد زيادة وآخرين.