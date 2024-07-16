بعد إصابته بالعصب السابع.. ما هو مصير الفنان محمد فؤاد؟

السومرية نيوز – منوعات

طرحت إصابة الفنان محمد فؤاد بالعصب السابع، أسئلة حول تأثيرها على ارتباطاته الفنية، وهل بدأ خطوات إيقافها؟

ومع اقتراب موعد حفل نجوم التسعينات: حميد الشاعري، وإيهاب توفيق، وهشام عباس، وحسام حسني، المقام تحت عنوان "ديسكو"، في لبنان يوم 25 تموز، كان السؤال عن موقف الفنان محمد فؤاد.

مصدر من شركة "فالفيت برودكشنز" المنظمة للحفل، قال: ان "الحفل قائم بشكل طبيعي، وبحضور الفنان محمد فؤاد، يوم 25 تموز في الواجهة البحرية ببيروت".

وتابع: "نحن على تواصل مع الفنان محمد فؤاد، وأحيا مؤخرا حفل في الساحل الشمالي بشكل طبيعي جدا".

مصدر مقرب من الفنان محمد فؤاد، ذكر ان "فؤاد اكتشف إصابته بالعصب السابع في اليوم الثاني للاحتفال بزواج نجله عبدالرحمن، في نيسان الماضي".

وتابع: "بعد الفحوصات، أكد له الأطباء إصابته بالعصب السابع، وأنه مع العلاج الطبيعي والراحة سيتعافى"، موضحا انه "بدأ بالفعل العلاج قبل ظهوره مؤخرا في حفل خطوبة ابنته".

وأضاف: "محمد فؤاد يتابع العلاج حاليا في الساحل الشمالي، وذلك بعد عودته من ألمانيا، إذ سافر من أجل العلاج من ألم في الظهر بالفترة من منتصف 22 ايار، و حتي يوم 5 حزيران الحالي ".

وذكر ان "فؤاد أحيا يوم السبت الماضي حفلا صغيرا في الساحل الشمالي وذلك باليوم التالي الذي احتفل فيه بخطوبة ابنته في الفيلا الخاصة به بمنطقة سيدي عبدالرحمن".