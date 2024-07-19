بعد غيبوبة لشهرين.. وفاة عامل توصيل دهسه نجل فنان مصري

وتوفي علاء عماد الدين البالغ من العمر 21 عاماً، حيث تعرض للدهس من قبل نجل الفنان أحمد رزق قبل شهرين في منطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة.وكانت السلطات قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث سير لشاب في منطقة الشيخ زايد يوم 28 ايارو الماضي، بعدما صدمته سيارة مسرعة يقودها عمر نجل الفنان أحمد رزق.فيما أكد مصدر طبي أن الشاب المتوفى كان يعاني من اشتباه نزيف بالمخ وظل فاقدا للوعي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.وكشفت التحريات أن نجل الفنان وصديقه أصيبا في الحادث أيضا لكنهما خرجا بعد علاجهما وتحسن حالتهما، وعقب خروجهما مثلا للتحقيق أمام النيابة التي أمرت بإخلاء سبيل نجل الفنان على ذمة التحقيقات بكفالة مالية 5 آلاف جنيه.من جانبها، أمرت النيابة بدفن جثة العامل بعد ورود تقرير طبي عن سبب الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة تمهيدا لاستدعاء نجل الفنان والتحقيق معه بتهمة القتل الخطأ.