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السومرية نيوز – محلي

نشرت صفحات على التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر فيه استخدام خراطيم المياه لتفريق تظاهرات جرحى الحشد أمام بوابة المنطقة الخضراء وسط بغداد.