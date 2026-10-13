شاهد بالفيديو.. سيول في قضاء الرطبة

– محلي

تنشر نيوز، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لحظة تدفق السيول الى قضاء الرطبة من الجانب السوري.

واظهرت صور الفيديو تدفق كميات كبيرة من مياه السيول الى قضاء الرطبة في اقصى مناطق محافظة ، والتي ستتجه لتعزيز الذي يشهد حاليا ارتفاعا في مناسيبه التي غطت بعض الجسور.