فنان شهير ينجو من سطو مسلح

وكشف الفنان المصري عن تعرضه لمحاولة سرقة سيارته تحت تهديد السلاح الناري، قبل أن يحاول الفرار من المتهمين ويبلغ أجهزة الشرطة لاحقا؛ والتي ألقت القبض على المتهمين.وبدأت الواقعة عندما كان الفنان في طريقه من الشيخ زايد إلى أحد الأندية بمنطقة المهندسين، وفوجئ بسيارة شيفروليه تعترض طريقه، قبل أن يترجل منها أحد الأشخاص ويشهر سلاحا ناريا في وجهه، مطالبا إياه بالتوقف.وقال ، في أول تعليق له على الواقعة، إنه لم يكن ليستوعب ما يحدث في البداية، وظن أن الأمر قد يكون مقلبا أو تصويرا بكاميرا خفية، لكنه أدرك سريعا خطورة الموقف، خاصة مع وجود زوجته وابنه داخل السيارة.وأضاف أنه قرر الرجوع بسيارته إلى الخلف بسرعة، في محاولة للابتعاد عن المسلح، وخلال ذلك فوجئ بسيدة تقود سيارة خلفه وتهاجمه بسبب رجوعه السريع إلى الخلف، وهو ما تسبب وفق روايته، في ارتباك الشخص الذي أشهر السلاح وفراره من المكان.وأوضح الفنان أنه وصل إلى النادي، ثم أبلغ الشرطة وحرر محضرا بالواقعة، ونجحت أجهزة الأمن في تحديد المتهمين والقبض عليهم.وأشار إلى أن المتهم ذكر خلال سؤاله عن سبب عدم إطلاق النار رغم حيازته سلاحا، أنه شاهد طفلا في المقعد الخلفي للسيارة وخشي إيذاءه.وبدورها، كثفت مباحث الجيزة تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية المتهمين وضبطهما عقب إعداد كمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وفقا للمعلومات الواردة بشأن التحقيقات.واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت لمباشرة التحقيق.وعقب الواقعة، أعرب إسلام جمال عن شكره لرجال الشرطة والنيابة العامة، وكتب عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "اللهم لك الحمد والشكر.. شكرا رجال الداخلية الأبطال وشكرا النيابة العامة"، مؤكدا شعوره بالصدمة مما حدث.