بمظهر غريب.. عمرو دياب يثير الجدل (صورة)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان المصري عمرو خلال الساعات الأخيرة بسبب ظهوره بمظهر غريب أدى لانتقاده بشكل كبير من جمهوره.

وجاء ذلك عقب إحياؤه حفلا غنائيا كبيرا مؤخرا في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات جولة المملكة المقامة على هامش كأس العالم الرياضيات.



وخطف عمرو دياب أنظار الجمهور بإطلالة كاجوال، ظهر فيها بشكل شبابي، وذقن صغيرة، وكان مرتدي حلق وانسيال، وواضع تاتو على ذراعه مما عرضه لانتقادات كبيرة من قبل جمهوره على السوشيال ميديا.