وفاة الفنان محمد نصر

السومرية نيوز – فن

رحل الفنان محمد نصر عن عالمنا عن عمر ناهز 55 عاماً.

وأعلنت ابنته نادين خبر الوفاة على حسابها على "فيس بوك" قالت خلاله: "لا حول ولا قوة إلا بالله يارب إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله والدي الفنان محمد نصر أغلى وأعظم إنسان وأغلى حاجة في حياتي أطيب قلب في الدنيا كلها وسندي وضهري".

وكشفت نادين عن موعد ومكان جنازة والدها قائلة: "الدفنة غداً بمقابر التونسي في البساتين وصلاة الجنازة بإذن الله في مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة، الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

والفنان مجمد نصر شارك فيما يقارب 65 عمل فني بين السينما والتليفزيون، أبرزها فيلم ابن القنصل، فيلم هربانة منها، مسلسل في ال لا لا لاند، فيلم الممر، مسلسل خيط حرير، مسلسل فيفا اطاطا، فيلم مطب صناعي، فيلم وش إجرام، فيلم ابن القنصل، وكانت اخر أعماله مسلسل بخط الإيد.