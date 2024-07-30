عمرها صغير.. وفاة ممثلة أمريكية شهيرة

وقالت أسرة إيريكا آش في بيان: "كانت إيريكا امرأة مذهلة وموهوبة، لمست حياة لا حصر لها بذكائها الحاد وروح الدعابة وشغفها الحقيقي بالحياة، ذكراها ستبقى حية في قلوبنا إلى الأبد".فيما كشفت مديرة أعمال الممثلة الأمريكية، إليزابيت موتش: "الوفاة كانت في لوس أنجلوس الأحد الماضي، بعد صراع طويل مع السرطان".وإيريكا آش مغنية وممثلة أمريكية، ولدت في 19 سبتمبر/أيلول 1977، واشتهرت بدورها في الفيلم الكوميدي "Scary Movie V".