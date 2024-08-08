"اختطفه الجن وارسله للعراق".. قصة داليا البحيري مع صديقها

السومرية نيوز – دولي

أعلنت الفنانة داليا البحيري، عن استيائها الشديد من إحدى القنوات الفضائية، وذلك بسبب ما تم تداوله في أحد برامجها، والذي تضمن إساءة إليها، لأنه كان تمثيل وليس حقيقة، فيما قررت أن تلجأ للقضاء.

ويبحث العديد من الجمهور عن القصة الكاملة لداليا البحيري مع الجن الذي اختطف صديقها.

ومنذ أكثر من 20 عامًا، ظهرت الفنانة داليا البحيري ببرنامج "عفاريت حسين الإمام"، وروت قصة غريبة عن صديق لها، حيث قالت "كان عندي صديق فجأة اختفى، وروحت أنا وأصحابي لسيدة تقرأ الفنجان، وقالت لي انتى لكي صديق مختفى لترد الفنانة قائلة: "نعم صديقي متوفي"، حيث ردت عليها قارئة الفنجان: "صديقك ليس متوفي بل اختطفه الجن، وبتقابليه وانتي ما تعرفين".

وأضافت "ظهرت لي هذه السيدة مرة ثانية، وحظرتني من مشاركتي في أحد الأفلام، وقالت لي أن هذه رسالة من على لسان صديقي، وبالفعل كان معها حق وحدث معي مشكلة في هذا الفيلم ولم يكتمل، وقالت لي صديقك موجود حاليا في العراق وفي غيبوبة ومحتجز في أحد المستشفيات".

وظهر مؤخرا الإعلامي أحمد دياب في حلقة مع الفنان إدوارد، أعاد رواية قصة داليا البحيري وصديقها الذي اختطفه الجن، حيث قال "معلومات غير صحيحة خاصة بأمور الجدل والشعوذة مع الساحرة".

وكتبت داليا البحيري عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ، "أعلن أنا الفنانة /داليا البحيري ردًا على ما تم إذاعته وبثه حلقة (أحمد دياب يخرج عن صمته مع قضية داليا البحيري مع الجن)، والتي تضمنت الإساءة لشخصي لذلك قررت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد / برنامج القاهرة اليوم وقناة أوربيت وضد الإعلامي أحمد دياب – على ما تم إذاعته وبثه في برنامج، في شهر آب 2024 وفوضت مكتب بالنقض في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية".

وأعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن تضامن النقابة مع الفنانة داليا البحيري، بعد أن تعرضت للإساءة في أحد البرامج التلفزيونية.

وقال زكي إن "نقابة الممثلين تتضامن مع الفنانة داليا البحيري"، مؤكداً أنه "لن يسمح بإهانة أي فنان، وأن النقابة تقدّمت بشكوى إلى نقيب الإعلاميين ضد أحمد دياب".

من ناحيتها، وجّهت داليا البحيري رسالة شكر الى نقيب المهن التمثيلية، أشارت فيها إلى أنه دائماً يحرص على دعم الفنانين، ومساندة كل أعضاء النقابة.