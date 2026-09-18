ليلة استثنائية في دمشق.. اصالة تلتقي جمهورها بعد غياب 15 عاما

ولاقى الحفل صدى كبيرا لدى الجمهور ولدى الجهات الرسمية التي كرمت المطربة المعروفة على مستوى والمنطقة العربية.ولم يكن حفل في دمشق مجرد سهرة غنائية عابرة، بل كان لحظة انتظرها آلاف السوريين طويلا.ففي صالة ، امتدت الليلة حتى ما بعد منتصف الليل، في أول ظهور للمطربة على أرض بلدها منذ نحو 15 عاما، بعد سنوات من الغياب فرضها موقفها الرافض لنظام .وبثت قناة السورية الفضائية فعاليات الحفل، الذي أطلقت عليه عنوان "عودة الأصالة"، على الهواء مباشرة.واختارت أن تبدأ وصلتها الأولى بأغنية "سوريا جنة"، من كلمات بتول ويارا أحمد، وألحان علي حسون، قبل أن تمضي في تقديم باقة واسعة من أعمالها على مدى وصلتين، استغرقت كل منهما قرابة ساعتين.وخلال الحفل، خاطبت أصالة جمهورها بكلمات مليئة بالعاطفة، قائلة إنها حتى اللحظة لا تستوعب أنها تقف بينهم، وإنها طالما حلمت بهذا اللقاء، وتمنت أن يأتي في وقت يكون فيه جميع السوريين قد بدأوا "مرحلة التشافي".وأضافت أن "التشافي" يختلف من إنسان لآخر، لكنه في نظرها لا يكتمل إلا بالفن والموسيقى واحترامهما.وخلال الحفل، كرم وزير الثقافة السوري صالح المطربة العائدة بدرع يحمل رموز المحافظات السورية، وقال إن عودة أصالة تمثل عودة كل سوري صادق وحر إلى وطنه، معبرا عن فخر سوريا بابنتها التي تركت بصمتها في كل مكان، والآن تعود لتترك أثرا في بلدها.وأصالة، 57 عاما، هي ابنة الملحن والمطرب الراحل مصطفى نصري، وكان آخر حفل لها في سوريا عام 2010، قبل أن تنضم إلى صفوف المعارضة لنظام الأسد، الذي سقط في كانون الأول 2024.