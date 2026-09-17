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شمس البارودي تتعرض لحادث سير مفاجئ.. هذه تفاصيل حالتها الصحية
فن وثقافة
2026-09-17 | 09:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
204 شوهد
نجت الفنانة المصرية
شمس البارودي
من حادث سير تعرّضت له خلال الساعات الأخيرة، وحرصت على طمأنة جمهورها ومحبيها، مؤكدة أنها بخير وأن الحادث كان بسيطًا ولم يسفر عن أي إصابات.
وظهرت
شمس البارودي
في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على «فيسبوك»، وقالت: «الحمد لله، حادثة بسيطة جدًا ومفيش إصابات، وربنا نجاني لأني دائمة الذكر».
وعلى الرغم من ابتعاد
شمس
البارودي عن الأضواء منذ سنوات طويلة، فإن اسمها لا يزال حاضرًا في ذاكرة الجمهور، باعتبارها واحدة من أبرز الفنانات اللاتي تركن بصمة في السينما المصرية خلال فترة الستينيات والسبعينيات.
من هي شمس البارودي؟
وُلدت شمس البارودي في 4 أكتوبر 1945 بحي وراق الحضر في محافظة الجيزة، لأب مصري وأم
سورية
. وانتقل جدها من
سوريا
إلى القاهرة، حيث عمل في مجال التجارة، بينما ظل جزء من أفراد العائلة في سوريا.
تلقت تعليمها الأساسي والثانوي في مدارس فرنسية بمصر، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لكنها لم تستكمل دراستها، إذ تركت المعهد بعد نحو عامين ونصف، لتتفرغ للعمل الفني.
بداية الرحلة الفنية
بدأت شمس البارودي مشوارها الفني في مطلع ستينيات
القرن
الماضي، وكان ظهورها الأول في فيلم «زوج بالإيجار» عام 1961 إلى جانب الفنان
إسماعيل ياسين
.
ولفتت الأنظار بصورة أكبر من خلال مشاركتها في فيلم «ليلة الزفاف» عام 1965 مع الفنانة
سعاد حسني
، ثم توالت أعمالها السينمائية، ومن بينها «المتعة والعذاب» و«شارع الملاهي» و«فرقة المرح» و«فندق السعادة» و«شاطئ الحب».
وفي عام 1966، قدمت أولى تجاربها في الدراما من خلال مسلسل «العسل المر»، ثم شاركت في مسلسل «بعد العذاب» عام 1969.
شراكة فنية وحياة أسرية
تزوجت شمس البارودي من الفنان
حسن يوسف
عام 1972، وجمعتهما إلى جانب الحياة الزوجية شراكة فنية في عدد من الأعمال، من بينها «رحلة حب» و«الجبان والحب» و«وكان الحب» و«الزواج السعيد» و«
بابا
آخر من يعلم».
ورغم انفصالهما لفترة قصيرة، عادا إلى حياتهما الزوجية، واستمر زواجهما حتى رحيل حسن يوسف.
ورُزق الزوجان أربعة أبناء هم
ناريمان
ومحمود وعمر وعبد الله، واتجه ابنهما عمر لاحقًا إلى مجال التمثيل.
قدمت شمس البارودي خلال مسيرتها نحو 45 فيلمًا في الفترة بين عامَي 1961 و1984، إلى جانب تجربتين في الدراما
التلفزيونية
.
وبعد سنوات من العمل أمام الكاميرا، اختارت الابتعاد عن الفن والأضواء، لتبدأ مرحلة جديدة من حياتها بعيدًا عن الوسط الفني.
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حسن يوسف
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