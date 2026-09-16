صورة لعادل إمام تثير تفاعلًا

ونشر الصورة نجله الفنان ، عبر موقع "إنستغرام"، في لقطة تجمعه بوالده حين كان لا يزال طفلًا صغيرًا، معلقًا: "أحلى حاجة حصلت في التاريخ.. أبويا حبيبي".وحملت التعليقات حالة من الاشتياق العارم للزعيم، مع رغبة صادقة في الاطمئنان على صحته، باعتباره رمزًا وأيقونة للفن المصري والعربي في النصف الثاني من العشرين، كما عبرت أعماله عن تحولات اجتماعية وسياسية كبرى.يشار إلى أن آخر ظهور لعادل إمام من خلال عمل فني يعود إلى مسلسل " " الذي عُرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته عدد من النجوم منهم وحمدي الميرغني وبدرية طلبة وسليمان عيد، بينما تولى تأليفه ، وكان من إخراج .