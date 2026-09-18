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وفاة ابرز ممثلي مسلسل "العشق الممنوع"
فن وثقافة
2026-09-18 | 06:44
Alsumaria Tv
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432 شوهد
السومرية
نيوز- فني
توفيت الفنانة التركية جولسن تونجر عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من نصف قرن، قدمت خلالها عشرات الأعمال في المسرح والسينما والتلفزيون.
وعرف الجمهور العربي جولسن بصورة واسعة من خلال شخصية «أرسين هانم» في المسلسل التركي الشهير «العشق الممنوع».
وعقب إعلان الوفاة، نعت الفنانة نبهات شهري زميلتها الراحلة برسالة مؤثرة، عبرت خلالها عن حزنها لفقدان واحدة من الفنانات اللاتي شاركنها سنوات طويلة من المشوار الفني.
وقالت نبهات شهري: «أشعر بحزن شديد… مع مرور السنوات، يصبح وداع الأشخاص الذين شاركناهم الطريق أكثر صعوبة»، معبرة عن محبتها لجولسن تونجر ومتمنية لها السلام والراحة.
واكتسبت جولسن تونجر شهرة واسعة لدى الجمهور العربي بعدما جسدت شخصية «أرسين هانم»، شقيقة عدنان بيك وعمة نهال وبولنت، في مسلسل «العشق الممنوع» الذي بدأ عرضه عام 2008.
وشاركت تونجر في العمل إلى جانب مجموعة من أبرز نجوم الدراما التركية، من بينهم
بيرين سات
وكيفانش تاتليتوغ وهازال
كايا
ونبهات شهري وسلجوق يونتام، لتظل شخصيتها واحدة من الوجوه التي ارتبطت في ذاكرة الجمهور بالمسلسل.
وبدأت جولسن تونجر مشوارها الفني على خشبة المسرح عام 1968، قبل أن تنتقل إلى السينما والتلفزيون، وتواصل حضورها الفني على مدار أكثر من خمسة عقود حتى أصبحت من الوجوه المعروفة في الدراما التركية.
وجاء إعلان وفاة جولسن تونجر بعد أيام من الكشف عن تدهور حالتها الصحية، إذ كانت مؤسسة «فيلم-سان» Film-San قد دعت جمهور الفنانة ومحبيها إلى الدعاء لها، دون إعلان تفاصيل بشأن طبيعة مرضها.
وخلال الفترة الماضية، تداولت بعض وسائل الإعلام التركية معلومات بشأن معاناة جولسن تونجر من ورم في الدماغ وفقدانها القدرة على الكلام والكتابة، إلا أن عائلتها أو الفريق الطبي المعالج لم يصدر عنهما تأكيد رسمي لهذه التفاصيل.
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