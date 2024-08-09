اعتقال ممثل امريكي شهير بتهمة الاغتصاب

ووجهت السلطات إلى أولدز 7 تهم بالاعتداء الجنسي، فيما تبحث عن ضحايا أو شهود آخرين في سلسلة قضايا تعود إلى أكثر من عقد من الزمن.وألقي القبض على أولدز البالغ من العمر 52 عاماً، في منطقة كريستوود هيلز في لوس أنجلوس بعد أن أصدرت محكمة مذكرة توقيف بحقه في يوليو/تموز.ووجه إليه مكتب الادعاء تهم الاعتداء الجنسي بعد أن أفادت امرأة تبلغ من العمر 41 عامًا بأنه اغتصبها في منزلها في لوس أنجلوس.وبعد تقرير المرأة، تقدمت امرأتان أخريان إلى الشرطة قائلتين إن أولدز اغتصبهما في حوادث تعود إلى عام 2013، وفقا لبيان صحفي صادر عن شرطة لوس أنجلوس.وظهر أولدز مؤخرا في الفيلم الفائز بجائزة الأوسكار "عينا تامي فاي"، حيث مثل دور المبشّر ومؤسس برنامج "700 Club" بات روبرتسون، وهو من مواليد نيويورك وقد التحق بجامعة ييل قبل أن يحقق النجاح كممثل.وقد تم اختياره لأدوار فردية في مسلسلات مثل "JAG" و"C.S.I" و"Six Feet Under" بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام الأقل شهرة قبل أن يحصل على دور روبرتسون مقابل جيسيكا شاستين.وتقول الشرطة إن أولدز استخدم جميع هذه الجوانب من حياته لجذب النساء وإقناعهن بشعور "زائف بالأمان" قبل أن يتحول إلى العنف.وأفادت الشرطة بأن كل امرأة تمت مقابلتها، وذكرت إحداهن أنها التقت بأولدز عبر تطبيقات المواعدة.وقال المحقق برنت هوبكنز، المشرف على قسم الاعتداءات الخاصة، في البيان الصحفي للشرطة: "سمعنا نفس القصة، مرة تلو الأخرى، بدأ أولدز بأسلوب جذاب، ثم استخدم العنف الوحشي، بعض الناجيات عانين بصمت لسنوات".