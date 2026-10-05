بعد 40 عاما.. "مستر بين" يعود

ويستعد أتكينسون، البالغ من العمر 71 عامًا، لتقديم عرض بعنوان "Rowan Live" على خشبة مسرح"Gillian Lynne"، في تجربة تجمع بين أشهر الاسكتشات والشخصيات التي صنعت مسيرته، إلى جانب مواد كوميدية جديدة أُعدت خصيصًا للمناسبة.وقال أتكينسون، إن أربعة عقود مرت منذ آخر عرض كوميدي قدمه في " "، معتبرًا أن الوقت أصبح مناسبًا لإعادة تقديم بعض المشاهد التي شكّلت بداياته مع الكاتب ، إلى جانب مفاجآت جديدة.ومن المقرر أن ينطلق العرض في 8 فبراير/شباط المقبل، وفقًا لصحيفة "ميرور"، ويستمر حتى 13 مارس/آذار، بإجمالي 30 عرضًا، فيما تُطرح التذاكر للجمهور ابتداءً من ظهر 7 أكتوبر/تشرين الأول.ويشارك في إعداد المواد الجديدة عدد من أبرز شركاء أتكينسون خلال مسيرته، بينهم ريتشارد كورتيس، والكوميدي والكاتب بن إلتون، والملحن هوارد غودال.ووصف كورتيس عودة أتكينسون بأنها استعادة لموهبة استثنائية عرفها للمرة الأولى عام 1976، مؤكدًا أن التحضيرات التي جرت أمام جمهور محدود أظهرت احتفاظ النجم البريطاني بدقته وأسلوبه وقدرته الكوميدية المميزة.وبدأ أتكينسون رحلة شهرته الواسعة مع برنامج "Not the Nine O'Clock News" أواخر سبعينيات الماضي، قبل أن يرسخ حضوره في مسلسل "Blackadder"، ثم يتحول إلى أحد أشهر نجوم الكوميديا عالميًّا خلال التسعينيات بشخصية "مستر بين".وتحمل العودة أهمية خاصة؛ إذ تمثل أول ظهور مسرحي مباشر لأتكينسون منذ أكثر من عقد، بعدما كانت آخر مشاركاته في " إند" عام 2013، عندما أدى بطولة مسرحية "Quartermaine's Terms".