وأعلنت " "، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، أن المهندس تعرض لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى، حيث يرقد حاليا في العناية المركزة، من دون الكشف عن طبيعة العارض الصحي أو تقديم تفاصيل إضافية عن حالته.وقالت الشركة في بيانها: "قدر الله وما شاء فعل.. تعرض الفنان لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى، وهو حاليا في العناية المركزة"، مشيرة إلى أن ذلك استدعى إيقاف جميع أنشطته الفنية حتى إشعار آخر.ويشمل القرار تأجيل الحفلين اللذين كان من المقرر أن يحييهما المهندس في العاصمة العراقية يومي 20 و21 الجاري، على أن تعلن الشركة أي مستجدات تتعلق بارتباطاته الفنية لاحقا.وكان المهندس قد واصل نشاطه الغنائي خلال الفترة الماضية، وقدم أغنية "أصعب لحظة" شارة بداية مسلسل " "، كما طرح في وقت سابق من العام أغنية "أنصاص مشاوير" ضمن أحداث فيلم "بضع ساعات في يوم ما".وتفاعل جمهور الفنان مع الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل والعودة إلى نشاطه الفني.