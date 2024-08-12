إليسا تتوشح بالكوفية الفلسطينية.. وتبكي أمام الجمهور (فيديو)

#اليسا حطت الكوفية الفلسطينية على رأسها

دليل احترام ومحبة لشعب فلسطين الحبيب

تشكر على هالمبادرة الحلوة منها . pic.twitter.com/XaZVvqJEYU — Rahaf 😍 (@Rahufaalzoghbi) August 11, 2024

اليسا ترتدي الكوفيه اثناء حفلها في السويد

معبره عن حبها الى فلسطين الجريح كلنا فلسطين

الحره العربيه 🇵🇸♥️@elissakh

#ElissaInMalmo pic.twitter.com/ML4Yhu2jhf — 🇸🇦sarah&elissa (@Sarah881290561) August 11, 2024

كل هالتفاعل كل هالنجاح اليسا تبكي من كتر الفخر و النجاح فخورين فيكي و دموعك غالية حبيبي 💘❤❤❤#ElissaInMalmo@elissakh



pic.twitter.com/a08H9C0tCW — Marim 👑#اليسا_انا_سكتين (@marim1531) August 11, 2024

وتصدرت إليسا مواقع التواصل الاجتماعي بلقطات عدّة من الحفل، أبرزها توشّحها بالكوفية الفلسطينية، ورفعها للعلم اللبناني.وشوهدت إليسا في مقاطع فيديو، شاركها الجمهور، وهي تلتقط الكوفية الفلسطينية من أحد الحضور، وترفعها وترتديها، وسط تصفيق حارّ من الجمهور.وفي فيديو آخر، غنّت إليسا "نسّم علينا الهوى" للسيدة فيروز، ورفعت العلم اللبناني.وقدمت إليسا باقة من أغانيها على مدار الحفل، منهم "كرمالك"، "عبالي حبيبي"، و"بتمون" التي ظهرت متأثرة وبكت أثناء غنائها.