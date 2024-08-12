إليسا تتوشح بالكوفية الفلسطينية.. وتبكي أمام الجمهور (فيديو)

#اليسا حطت الكوفية الفلسطينية على رأسها
دليل احترام ومحبة لشعب فلسطين الحبيب
تشكر على هالمبادرة الحلوة منها . pic.twitter.com/XaZVvqJEYU
— Rahaf 😍 (@Rahufaalzoghbi) August 11, 2024
#اليسا حطت الكوفية الفلسطينية على رأسها
دليل احترام ومحبة لشعب فلسطين الحبيب
تشكر على هالمبادرة الحلوة منها . pic.twitter.com/XaZVvqJEYU
اليسا ترتدي الكوفيه اثناء حفلها في السويد
معبره عن حبها الى فلسطين الجريح كلنا فلسطين
الحره العربيه 🇵🇸♥️@elissakh
#ElissaInMalmo pic.twitter.com/ML4Yhu2jhf
— 🇸🇦sarah&elissa (@Sarah881290561) August 11, 2024
اليسا ترتدي الكوفيه اثناء حفلها في السويد
معبره عن حبها الى فلسطين الجريح كلنا فلسطين
الحره العربيه 🇵🇸♥️@elissakh
#ElissaInMalmo pic.twitter.com/ML4Yhu2jhf
- اليسا حاملة علم لبنان حتى بالسويد، فعلاً "فنانة من لبنان الى كل العالم" ❤️#ElissaInMalmo , @elissakh pic.twitter.com/cBHm8dX0mH
— Elissa|ريمـا🇸🇦🕊️ (@reema_elissa) August 11, 2024
- اليسا حاملة علم لبنان حتى بالسويد، فعلاً "فنانة من لبنان الى كل العالم" ❤️#ElissaInMalmo , @elissakh pic.twitter.com/cBHm8dX0mH
كل هالتفاعل كل هالنجاح اليسا تبكي من كتر الفخر و النجاح فخورين فيكي و دموعك غالية حبيبي 💘❤❤❤#ElissaInMalmo@elissakh
pic.twitter.com/a08H9C0tCW
— Marim 👑#اليسا_انا_سكتين (@marim1531) August 11, 2024
كل هالتفاعل كل هالنجاح اليسا تبكي من كتر الفخر و النجاح فخورين فيكي و دموعك غالية حبيبي 💘❤❤❤#ElissaInMalmo@elissakh
pic.twitter.com/a08H9C0tCW