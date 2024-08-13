هيفاء وهبي ممنوعة من التمثيل والغناء في هذه الدولة

وخاطب أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، نظيره مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، لتفعيل دور اتحاد النقابات بضرورة التعاون المفروض قانونيًا وأدبيًا وإداريًا.

وجاء في بيان لنقابة المهن الموسيقية أنه "بالتنسيق مع نقابة المهن التمثيلية، جاء السبب في إيقاف تصاريح هيفاء وهبي أنها أخلت ببنود تعاقد فني بينها وبين شركة إنتاج سينمائي رغم حصولها على عربون التعاقد، ولم تنفذ ما جاء بقرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية والذي تلاه إيقافها عن العمل ومنع التصريح لها مجددًا".وأضاف البيان: "جاء الطلب تزامنًا مع ورود شكوي رسمية لنقابة المهن الموسيقية من منظم حفلات بإخلال هيفاء وهبي باتفاق لإقامة حفل بالساحل الشمالي يوم ٧/١٩ رغم حصولها على المبلغ المتفق عليه مما تسبب في أضرار مالية كبيره لمنظم الحفل، وبعد فحص الشكوى تبين صحة كل ما جاء على لسان الشاكي".وتابع بيان النقابة: "تتلاقي إدارة وقرارات لجنتي التحقيق والشؤون القانونية بنقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية، حيث قررتا عدم منح أي تصريح عمل للفنانة هيفاء وهبي لإقامة حفلات فنية أو ممارسة مهنة التمثيل لحين فض المنازعات الواردة للنقابتين".