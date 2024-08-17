توجيه حكومي يخص دفن الفنان الراحل "حمودي الحارثي"

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بتكفل نقل جثمانه من هولندا، ليُوارى الثرى في بلده العراق.وذكر بيان لرئاسة الوزراء، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "نعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الشعب العراقي وفاة الفنان الكبير حمودي الحارثي، تغمده الباري بواسع رحمته".وأضاف البيان، أنه "برحيله الأليم، يكون الفنّ العراقي قد خسر قامة معطاءة، وشخصية ثقافية متميزة، لامست روح الشعب، وعبرت عن مكنوناته الفنية والإبداعية".وتابع، انه "قد وجّه السوداني بتكفل نقل جثمانه من هولندا، ليُوارى الثرى في بلده العراق".واتم البيان، "أصدق المواساة وأطيب كلمات التعزية لأهل الراحل ومحبيه، وللأسرة الثقافية والفنية العراقية".