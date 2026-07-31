شروط جديدة لزيارة منزل عبد الحليم حافظ

وقال ، في تصريحات صحافية، إن "الأسرة فوجئت باستلقاء أحد الزوار على سرير الفنان الراحل داخل المنزل والتقاط صور تذكارية، وهو ما اعتبرته العائلة تجاوزاً لحرمة المكان وعدم احترام لقيمته التاريخية والرمزية، الأمر الذي دفعها الى إعادة النظر في آلية استقبال الزائرين وتشديد الإجراءات المنظِّمة للزيارات".كما أوضح أن "منزل لن يُغلق بشكل كامل، لكنه سيكون متاحاً للراغبين في زيارته من خلال التنسيق المسبق مع أسرة " الأسمر"، على أن تقتصر الزيارات على الأشخاص الموثوق بهم، بما يضمن الحفاظ على محتويات المنزل التي تضم مقتنيات نادرة ووثائق وصوراً شخصية تمثل جانباً مهماً من تاريخ أحد أبرز نجوم الغناء العربي".وأشار الى أن "الهدف من هذه الإجراءات ليس حرمان الجمهور من زيارة منزل ، بل حماية المكان من أي ممارسات قد تعرّض مقتنياته للتلف أو الضرر"، مؤكداً أن "الأسرة تدرك حجم ارتباط محبي حليم بالمنزل باعتباره شاهداً على مسيرته الفنية والإنسانية".وأضاف شبانة أن "الأسرة ستواصل تقليدها السنوي باستقبال محبي عبد خلال اليوم المفتوح الذي تنظّمه بالتزامن مع ذكرى رحيله، حيث يُسمح للجمهور بزيارة المنزل وإحياء ذكرى الفنان الراحل، في إطار من التنظيم الذي يضمن احترام المكان والحفاظ على مقتنياته".ويُعد منزل عبد الحليم حافظ، الواقع في حي بالقاهرة، واحداً من أبرز الأماكن التي يقصدها عشّاق "العندليب الأسمر" من مصر ومختلف ، إذ احتفظت الأسرة بتفاصيله كما كانت في حياة الفنان الراحل، ليصبح بمثابة خاص يضم جانباً كبيراً من تاريخه الفني والإنساني.كما يحتوي المنزل على عشرات المقتنيات النادرة، من بينها ملابسه الخاصة، ونظارته الشهيرة، وآلاته الموسيقية، وخطابات بخط يده، وجوائز وأوسمة حصل عليها خلال الفني، إضافة الى صور شخصية تجمعه بعدد من كبار نجوم الفن والسياسة، فضلاً عن نومه ومكتبه اللذين احتفظا بتفاصيلهما الأصلية.ومنذ رحيل عبد الحليم حافظ في 30 آذار عام 1977، تحرص أسرته على فتح المنزل أمام جمهوره في مناسبات محدّدة، خاصة في ذكرى وفاته، ليتمكن محبّوه من زيارة المكان الذي شهد سنواته الأخيرة، واستعادة جانب من ذكريات الفنان الذي لا تزال أعماله تحظى بشعبية واسعة حتى اليوم.