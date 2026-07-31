الإعلان عن طلاق فنانين مصريين

وجاء إعلان عن انفصالهما من خلال منشور على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قالت فيه: "بكل حب واحترام وتقدير، وبعد رحلة جميلة جمعتنا بالمودة والود، نعلن أنا وأحمد أن انفصالنا قد تم رسميا".وأضافت هنادي مهنا: "وذلك منذ عام وقد اخترنا خلال هذه الفترة أن نعيش هذه المرحلة بهدوء، حتى حان الوقت للإعلان عنها".وتابعت: "نكن لبعضنا كل الاحترام والتقدير، ونتمنى لكل منا حياة مليئة بالسلام والنجاح والسعادة والرضا وقدر الله وما شاء فعل. ونرجو من الجميع، وخصوصا الأصدقاء ووسائل الإعلام، احترام خصوصيتنا، وعدم الخوض في أي تفاصيل تتعلق بهذا الأمر. ونسال الله أن يكتب لنا ولكم السلام والسعادة والرضا".كما نشر عبر إنستجرام منشورا أعلن فيه انفصالهما.يذكر أن هنادي مهنا احتفلت بزفافها على الفنان صالح مساء الجمعة 6 تشرين الثاني 2020، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء، وعدد من نجوم الفن في ، وذلك بعد احتفالهما بعقد قرانهما في أكتوبر من نفس العام.واحتفلت هنادي مهنا في 2019 بخطبتها على أحمد ، في أجواء عائلية بسيطة، بحضور عدد من الأصدقاء في الوسط الفني، وكان في مقدمة الحضور الفنان والفنانة درة والفنانة هند .