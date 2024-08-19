شيرين تكشف أسرارا عن هيفاء وهبي: اشترتني طول عمري

وكتبت شيرين على حسابها الجديد عبر منصة "إكس"، منشورا مطولا حكت فيه بعض مواقف هيفاء وهبي خلال محنتها الأخيرة، وكيف قدمت لها الدعم، موضحة أنها لم ترد عليها لأنها باركت لها على الأغاني فقط.وقالت الفنانة المصرية: "النجمة هيفاء وهبي عملت معايا مواقف جدعة أقرب الناس ليا ما عملتهاش علشان نفسيتي تبقى أحسن، كانت بتكلمني يوميا عند الدكتور وكانت عاوزة تاخدني أقعد عندها وتخرجني ومودي يبقى حلو وتدخلني مكان يظبطولي الفيتامينات اللي في جسمي ويخسسوني".وأضافت: "هيفا أثبتت إن الصديق الوفي مش لازم هو اللي جنبك ممكن يكون بعيد عنك، من أجدع وأنظف وأكرم الناس اللي شفتها في الوسط الفني.. هيفا بموقفها ده اشترتني طول عمري وهفضل لحد ما أموت ممتنة ليها ولوقفتها معايا في الوقت ده".وشرحت: "الوقت اللي كنت فيه وحيدة وتعبانة ومكتئبة وبعيط وجت اطمنت عليا وحسستني إن ليا أخت فعلا شكرا يا هيفا يا حبيبتي.. وياريت ياريت في مصر لو في مشاكل أنا بناشد أي حد إن الست دي طيبة جدا جدا متستاهلش إلا كل خير".وهنأت هيفاء وهبي قبل يومين شيرين عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، قائلة: "ألف مبروك حبيبي اللي نور مكانه الصح، والفراغ اللي محدش يعرف يملاه"، وأرفقت تهنئتها بأسماء الأغنيات الثلاث التي طرحتها شيرين "هنحتفل" و"اللي يقابل حبيبي" و"بتمنى أنساك".وخلال الأيام الماضية، طرحت شيرين عبدالوهاب أغنيتين جديدتين هما: "بتمنى أنساك"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وأغنية "اللي يقابل حبيبي"، من ألحان عزيز الشافعي وكلمات تامر حسين، وتوزيع توما.وعادت المطربة المصرية وطرحت بعدهما أغنية "هنحتفل"، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.