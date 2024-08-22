"بطلوا هري بقى".. مبادرة للصلح بين محمد فؤاد والطبيب

وظهر الفنان محمد فؤاد في مقطع فيديو صوره بنفسه أثناء زيارته لشقيقه داخل مستشفى مبرة مصر القديمة، حيث أعرب فؤاد في الفيديو عن رغبته في الصلح مع طبيب مستشفى عين شمس التخصصي، وحل النزاع الذي وقع بينهما مؤخراً بطريقة ودية، ووصف فؤاد الطبيب بأنه بمثابة ابن أو شقيق أصغر له.وقال المطرب محمد فؤاد في الفيديو مخاطبا الجمهور والمعجبين وكل من يهمه الأمر: "أنا والدكتور مصطفى الآن في طريقنا للصلح، وأهيب بجميع المواقع الإلكترونية والجمهور أن يساندونا في حل هذه المسألة بعيدا عن مواقع التواصل التي لا طائل منها سوى إثارة المشاكل وزيادة الخلافات".وطمأن فؤاد الجميع بأن الأمور ستحل بصورة مرضية للجميع، وطلب من محبيه التحلي بالصبر وترك المساحة الكافية للجهات المعنية للتدخل وإنهاء الخلاف القائم، وأضاف: "نقول للسوشيال ميديا بطلوا هري بقَى".من جانب آخر، قررت جهات التحقيق المختصة في مصر، صرف شقيق الفنان ووكيل أعماله بعد التحقيق معهما في واقعة اتهامه، بالاعتداء على طبيب بمستشفى عين شمس التخصصي التابع لمحافظة القاهرة.واستمعت جهات التحقيق بالقاهرة لأقوال شقيق المطرب محمد فؤاد ووكيل أعماله في واقعة المشاجرة مع طبيب بمستشفى عين شمس، ولأقوال الشهود على واقعة الاعتداء، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية بين محمد فؤاد والطبيب المعالج لشقيقه وتبادل الاتهامات بينهما بالتعدي.كما استدعت جهات التحقيق الفنان محمد فؤاد للتحقيق معه في واقعة تعديه على طبيب مستشفى عين شمس، بالسب والقذف.من جانبه أكد المنتج أحمد أيوب أنه انتقل مع فؤاد إلى المستشفى للاطمئنان على حالة شقيقه، مؤكدا أنه حضر الموقف منذ البداية، حيث ألقى فؤاد التحية على الطبيب، لكن الطبيب تجاهل التحية ولم يرد عليه، وحاول فؤاد سؤال الطبيب عن حالة شقيقه الصحية والإجراءات التي سيتم اتخاذها، لكن الطبيب تجاهله للمرة الثانية.وقال المنتج في تصريحات لمواقع محلية، إن فؤاد سأل الطبيب عن سبب تجاهله لتساؤلاته، ليصيح الطبيب بدون أسباب ويطلب الأمن ويقول "خرجوا ده بره ".ومن جانبه روى نقيب الموسيقيين مصطفى كامل وقائع الحادث على لسان فؤاد الذي تواصل معه، وجاءت متطابقة مع رواية المنتج أيوب والذي شهد الواقعة، إلا أن نقيب الأطباء د.أسامة عبد الحي، كلف المستشار القانوني للنقابة، بمتابعة سير التحقيقات في واقعة الاعتداء على د.مصطفى أيمن محمد، وتقديم جميع أوجه الدعم للطبيب لحين الحصول على حقه.وأكدت النقابة العامة للأطباء، في بيان أمس، أن ظاهرة التعدي على الأطقم الطبية بالمستشفيات خاصة في أقسام الطوارئ، أثناء تأدية عملهم، هي ظاهرة "همجية" تتنافى مع دولة القانون.وشهد مستشفى عين شمس التخصصي مشاجرة نشبت بين الفنان محمد فؤاد وأحد الأطباء العاملين بالمستشفى، ما أدى إلى تراشق بالألفاظ بين الطرفين وتحرير محاضر في قسم الشرطة.