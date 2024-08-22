بتهمة الاغتصاب.. مطالبة بمحاكمة الممثل الشهير ديبارديو في باريس

وذكرت القناة أنه بعد تلقي الطلب "يجب على قاضي التحقيق أن يتخذ قرارا بشأن جواز البدء في إجراءات مقاضاة ديبارديو أمام المحكمة".وأضافت أن "مكتب المدعي العام لجأ إلى المحكمة فيما يتعلق بأقوال الممثلة البالغة من العمر 28 عاما، والتي تدعي أنها تعرضت للاعتداء الجنسي مرتين في عام 2018 من قبل ديبارديو".ولعب ديبارديو أدوارا مختلفة في حوالي 200 فيلم، وصلت إيراداتها إلى حوالي ملياري يورو في شباك التذاكر، وفاز بجائزة مهرجان "كان" السينمائي لأفضل ممثل وجائزة "سيزار" من الأكاديمية الفرنسية للفنون وتقنيات التصوير السينمائي.