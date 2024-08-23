حسن شاكوش مطالب بالاعتذار للتونسيين.. ما القصة؟

وأزعجت تصريحات شاكوش التونسيين، بعد أن صرح بأن "المعاملة في مطار تونس من أسوأ المعاملات في العالم، وقال "يعاملوك كمسجل خطر"، دون ترحيب أو حتى ابتسامة، كما أضاف أنه لن يعاود الغناء في تونس مرة أخرى".وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات حسن شاكوش، حيث انتفض التونسيون للدفاع عن بلدهم معتبرين أن تصريحات مغني المهرجانات تحتوي على إهانة لهم ولبلدهم.من جانبها دخلت نقابة الموسيقيين التونسيين على الخط، حيث خاطب رئيس النقابة ماهر الهمامي، بشكل رسمي ومن خلال بيان، نقابة المهن الموسيقية في مصر بشأن تصريحات حسن شاكوش وإساءته لتونس، بعد زيارته لها مؤخرًا لإقامة حفل خاص.واعتبر نقيب الموسيقيين تصريحات شاكوش تمس سيادة تونس، كما تمس مؤسسة إدارية تونسية عريقة وهي مطار تونس قرطاج الدولي.وجاء في بيان النقابة التونسية: "نود إعلامكم أن حسن شاكوش جاء إلى تونس للعمل في حفل خاص، والمتعهد الذي كان وسيطا لهذا الحفل لم يستكمل كل المسائل الإدارية التي تخول له الحصول على ترخيص العمل بالجمهورية التونسية"، وأضاف "ورغم هذا التجاوز الخطير للقانون من الفنان والمتعهد تم السماح لهما بالدخول إلى تونس رغم عدم الاستظهار بالتصاريح القانونية للعمل".وأكد بيان النقابة التونسية على أن الحادثة لم ولن تمس من علاقات البلدين الشقيقين شعبيا وسياسيا وخاصة فنيا، وأن حسن شاكوش لا يمثل الشعب المصري بل يمثل شخصه فقط.وطالب البيان بالاعتذار الفوري ودون قيد أو شرط من حسن شاكوش باعتباره عضوا منخرطا بنقابة المهن الموسيقية المصرية، كما أكد على أن تونس كانت ولا تزال فاتحة ذراعيها بحب كبير لكل الفنانين العرب والمصريين خاصة.