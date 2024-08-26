هذه المرة "لحن مسروق".. أزمة جديدة لشيرين

وأعلن الملحن المعروف عمرو مصطفى في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الاثنين، عن سرقة أحد ألحانه من قبل أحد الملحنين، الذي سرق فكرة اللحن وقدمه في أغنية جديدة لـ شيرين عبد الوهاب.ونشر عمرو مصطفى مقطعا من إحدى أغنيات "شيرين عبد الوهاب" بعنوان "غالية علينا يا بلدنا"، وكتب معلقا: "ألحان عمرو مصطفى غير مصرح لها بالنشر، واللحن تمت سرقة فكرته في أغنية جديدة لـ شيرين"، مردفا "كله هيتحاسب في وقته".وأكد عمرو مصطفى أن اللحن الذي تمت سرقته، قدمه في حفل فقط، وغير مصرح له بالنشر، متوعدا الملحن الذي قام بسرقة اللحن من دون ذكر اسمه، ومؤكدا أنه لن يتنازل عن حقه.جدير بالذكر أن أغنية شيرين عبد الوهاب "غالية علينا يا بلدنا" تم تقديمها عام 2019 من ألحان عمرو مصطفى، أما الأغنية الجديدة لشيرين والتي تحمل نفس اللحن فلم يذكرها عمرو مصطفى، فيما قال إنه يترك مهمة تحديد الأغنية المقصودة للجمهور، بحسب بعض المواقع المحلية.يذكر أن خلافا كان قد نشب بين عمرو مصطفى وشيرين عبد الوهاب استمر لمدة 6 سنوات كاملة، ووصل الأمر إلى هجوم عمرو مصطفى في ذلك الوقت على شيرين، ومطالبته بمنع إذاعة أغنية "ماشربتش من نيلها"، ومنح الأغنية لمطربة أخرى، وذلك قبل أن يعلن مصطفى الصلح مع شيرين عام 2021 ويعاودا التعاون الفني من جديد.