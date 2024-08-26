بوزن زائد.. هكذا أصبح الفنان أسامة عباس

السومرية نيوز – فني

بعد سنوات من الغياب، ظهر الفنان المصري أسامة عباس، ليعلق على تكريمه من قبل المهرجان القومي للمسرح المصري.

وأطل الفنان القدير أسامة عباس عبر مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث ظهر بحديقة منزله وبهيئة مختلفة ووزن زائد، ممسكا بجائزة المهرجان القومي للمسرح المصري، ومعبرا عن سعادته بالتكريم بكلمات مؤثرة.

ووجه أسامة عباس خلال مقطع الفيديو، الشكر لمن قام بتهنئته على هذه الجائزة، واصفًا إياها بـ "جائزة نهاية العمر".

وأعرب عن أمنيته "بأن يقدره زملاؤه وجمهوره على مسيرته الفنية التي امتدت لـ 55 عامًا".

وقدم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 17 برئاسة الفنان محمد رياض، ندوة لتكريم الفنان أسامة عباس والاحتفال بكتاب عن الفنان أسامة عباس كان قد كتبه الناقد محمد عبد الرحمن، وذلك في ندوة أقيمت بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

واعتذر الفنان أسامة عباس لإدارة مهرجان المسرح القومي عن عدم حضوره لندوة تكريمه، نظرا لظروفه الصحية، وكلف نجله لحضور الندوة بدلا عنه.

يذكر أن الفنان أسامة عباس بدأ مسيرته الفنية قبل 55 عاما بالصدفة، حيث روى في تصريحات تلفزيونية سابقة، أنه خلال دراسته في الجامعة، تعرف على الفنان الراحل الضيف أحمد، والذي عرض عليه بعد فترة الحضور إلى المسرح من أجل كتابة عقد مسرحية لأنه كان يعمل محاميًا، وبعد ذهابه فوجئ بأن فريق العمل يريدون انضمامه إلى المسرحية، حيث ظل لمدة 6 أعوام مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح.

وجمع أسامة عباس بين الفن والمحاماة لفترة من الزمن، حيث كان يمارس المحاماة نهارا، والتمثيل ليلا في عدة مسرحيات مختلفة، حتى أثبت نفسه كفنان وقرر التفرغ للفن.

وشارك أسامة عباس في العديد من الأعمال الفنية الهامة خلال مشواره الفني، من بينها "رحلة السيد أبو العلا البشري" مع الفنان محمود مرسي، و"دموع في عيون وقحة" مع الفنان عادل إمام، و"بوابة الحلواني" مع كوكبة كبيرة من الفنانين، و"رأفت الهجان" مع الفنان محمود عبد العزيز، و"أوبرا عايدة" مع الفنان يحيى الفخراني، وغيرها من الأعمال الناجحة.