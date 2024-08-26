ازمة مطار قرطاج توقف حسن شاكوش وتحوله للتحقيق

وأعلن نقيب الموسيقيين مصطفى كامل في بيان صحافي عن القرار، مؤكدا على استلامه مقطع فيديو يوم الخميس الماضي، يظهر فيه شاكوش وهو يتحدث بعبارات غير مدروسة وغير لائقة، ومن الممكن أن تعكر صفو العلاقات بين بلدين وشعبين شقيقين.وكشف كامل عن انزعاجه مما سمعه وما تضمنه مقطع الفيديو، بسبب الأقوال غير المسؤولة لحسن شاكوش، الذي التقاه مصطفى كامل بالصدفة في نفس اليوم الذي شاهد فيه الفيديو ليلا.وقتها تحدث معه مصطفى كامل بروح الأب التي يحاول أن تكون سمة من سمات النقابة، وسأله عن الفيديو، ومدى علمه بعاقبة ما جاء في حديثه.لكن شاكوش برر له الفيديو من وجهة نظره، وهو ما رفضه مصطفى كامل، وطالبه بسرعة تصوير فيديو يعتذر فيه عما جاء على لسانه، حتى لا تحدث العواقب.نقيب الموسيقيين كشف عن إرسال حسن شاكوش مقطع فيديو بعد ساعات من حديثهما، ليعتذر فيه إلى الشعب التونسي، لكنه فوجئ بأن الفيديو يحمل في طياته نفس المضمون والشكوى مما حدث معه، فخاطبه برسالة واضحة، وطالبه بتصوير فيديو يعتذر فيه من دون ذكر أي كلمة حول الواقعة الخاصة به داخل المطار.حيث اعتبر نقيب الموسيقيين أن ما حدث في المطار، قد يتعرض إليه أي فنان في أي وقت من الأوقات، ومضت 4 أيام من دون أن يرسل شاكوش الفيديو الجديد.ونظرا لتأخر حسن شاكوش، فوجئ مصطفى كامل بتصريحات كاذبة منسوبة إليه تخص الواقعة، لذلك قرر بصفته نقيبا للموسيقيين، إيقاف حسن شاكوش ومنعه من الغناء لحين مثوله أمام الجهة القانونية في النقابة لاتخاذ ما تراه مناسبا بحقه.