بعد حديثها عن "العمل أولى من الصلاة".. الهام شاهين تتعرض لهجوم

السومرية نيوز – فني

تصدرت الفنانة المصرية إلهام شاهين محركات البحث خلال الساعات الماضية؛ بعد تداول مقطع مسجل لها انتقدت خلاله أحد المخرجين، الذي أوقف التصوير لأداء الصلاة، مشيرة إلى أن "العمل أولى من الصلاة".

وبالبحث عن الفيديو، تبين أنه قديم يعود إلى أكثر من 20 عاما، ولم يتضح لماذا أعادت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداوله الآن.

وتقول الفنانة المصرية في التسجيل "المجتمع أصبح متسلفن إلى حد كبير.. وكثير من الفنانين تأثر بهذه الأفكار".

وروت واقعة لأحد المخرجين الذين عملت معهم قائلة "اشتغلت مع أحد المخرجين كان عادياً وطبيعياً وفجأة تديّن بشكل غريب، الأذان يؤذن يسيب التصوير، ويأخذ معه كل العمال، عمرنا ما كنا بنشوف كده، لما تخلص التصوير صلي في غرفتك، ولا توقف الشغل بحجة موعد الصلاة".

وتعليقا على الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية، قالت إلهام شاهين في تصريحات صحفية أخيرة "لم يتغير رأيي من وقت تسجيل هذا المقطع المتداول، وأرى أن الأولوية للشغل ثم الصلاة، خلّص شغلك وبعدين صلي، لكن لا تعطل الشغل من أجل الصلاة".

وأضافت إلهام "وقت تصوير هذا المسلسل لم أعلق على موقف المخرج، ولا عملت معه مشكلة، الصلاة مكانها غرفتك أو الجامع".

وتعرضت إلهام شاهين لسيل من الانتقادات والهجوم من نشطاء مواقع التواصل بسبب الفيديو القديم، متهمين الفنانة بتقصد إثارة الجدل والإساءة للدين.

في المقابل، دافع آخرون عن الفنانة المصرية، قائلين إنها لم تقصد الإساءة إلى الدين.