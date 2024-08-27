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حسن شاكوش يعتذر لتونس ويعد بحفلات "تكسر الدنيا"
فن وثقافة
2024-08-27 | 07:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
503 مشاهدة
السومرية نيوز – فن وثقافة
قدم مؤدي المهرجانات المصري حسن شاكوش اعتذارا للشعب التونسي بعد ساعات من وقفه عن العمل وتحويله للتحقيق بنقابة الموسيقيين المصرية.
يأتي اعتذار شاكوش بعد إساءته لشعب تونس متأخرا للغاية، إذ لم يخرج للعلن ويعتذر رغم مناشدات نقابة المهن الموسيقية له لعدة أيام حتى أحيل للتحقيق اليوم الثلاثاء.
وظهر حسن شاكوش، في فيديو "لايف" عبر حسابه على "إنستغرام"، وقال: "مساء الخير علينا وعليكم وعلى شعب تونس الكريم، أنا طالع دلوقتي بناء عن اللايف اللي صدر مني الأيام اللي فاتت إن أنا بجرح في الشعب التونسي".
وأكمل: "أنا مقدرش أجرح في الشعب التونسي دول أهلي وناسي ومعروف طبعا تونس الخضراء وتونس الفن الجميل ومقدرش طبعا إني أجرح فيهم".
واستشهد شاكوش بأصدقائه في دولة تونس، قائلا: "أنا أصحابي المقربين ليا التوانسة عارفين حسن بيحب تونس قد إيه، وأول ما بيقولولي في حفله في تونس والله العظيم باخد شنطتي وبجري لأني أنا بحب البلد دي".
وناشد حسن شاكوش الشعب التونسي بعدم إساءة فهمه، خصوصا بعد الفيديو الذي خرج فيه وتحدث عن رفضه لطريقة استقباله هناك.
وقال: "ياريت محدش يكون فهمني غلط من الفيديو اللي فات وإن أنا بسيء للشعب التونسي أنا مقدرش أسيء ليهم، لأن دي بلدي التانية".
وتابع: "أنا طالع بعتذر للشعب التونسي كله وأقولهم أنتم على راسي من فوق ومقدرش أجرح في أي حد فيكم، إن كان كبير أو صغير، وأنتم عارفين حسن بيحبكم قد إيه، وياريت تقبلوا اعتذاري وإن شاء الله أول زيارة هتكون لتونس وهنعمل حفلات تكسر الدنيا"، وبوعدكم أن أقوى حفلة هتكون في تونس، ياريت محدش يزعل مني بناء على الفيديو اللي صدر مني بتأسف لكم كلكم أنا بحبكم".
*أزمة حسن شاكوش في تونس
قبل أيام، خرج حسن شاكوش، في مقطع فيديو خلال زيارته الأخيرة لتونس لإقامة حفل خاص، يشتكي من طريقة معاملة الفنانين في مطار دولة تونس، مؤكدا أنه لن يذهب لإحياء الحفلات بتونس إلا بعد حل هذه الأزمة والإسراع في إنهاء إجراءات الفنانين بالمطار.
حديث شاكوش أثار حفيظة الكثيرين، من الشعبين المصري والتونسي، ووسط مناشدات نقابة المهن الموسيقية للمغني بتقديم اعتذار يحترم الشعب التونسي والعلاقات الشقيقة بين البلدين، تجاهل مؤدي المهرجانات الأمر حتى أحيل للتحقيق.
وأفادت مصادر بنقابة المهن الموسيقية، في تصريحات صحفية مساء الإثنين، بأن مغني المهرجانات لديه فرصة أخيرة لتقديم فيديو اعتذار رسمي لشعب تونس، وبعد هذا الفيديو يلغى التحقيق ويرفع الإيقاف عن حسن شاكوش، وإن لم يقدم هذا الفيديو فالتحقيق يجري معه الثلاثاء في الموعد المحدد.
ليخرج بعدها شاكوش في اعتذار للشعب التونسي عما بدر منه، معتبرا أنه أسيء فهم كلماته وأنه يحب "تونس الخضراء"، ويعد بحفل ضخم في أول زيارة للبلاد.
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حسن شاكوش يعتذر لتونس
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