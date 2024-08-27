عاكف نجم يقدم اعتذارا للشعب السعودي.. ما علاقة "حياة الماعز"؟

وقال نجم في بيان رسمي أن "قبوله للدور كان بناءً على رؤية محدودة للفيلم، حيث صُور دوره كشخصية سعودية تنقذ البطل في الصحراء، ما اعتبره تمثيلاً لشهامة السعوديين".وأكد أنه "لم يكن على علم بتفاصيل الفيلم الكاملة قبل المشاركة، وأنه تفاجأ كما الجمهور بالمحتوى المثير للجدل".وعبر نجم عن "أسفه العميق للجمهور السعودي"، مشدداً على "احترامه الكبير للسعودية وشعبها، الذين وصفهم بـ"الأهل والعزوة"، مؤكداً على "العلاقات القوية التي تربط الشعبين الأردني والسعودي".