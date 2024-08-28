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رانيا يوسف تتجه للغناء وتطرح أول أغانيها.. انتقادات حادة: "مين ضحك عليكي؟"

فن وثقافة

2024-08-28 | 06:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
رانيا يوسف تتجه للغناء وتطرح أول أغانيها.. انتقادات حادة: &quot;مين ضحك عليكي؟&quot;
505 مشاهدة

السومرية نيوز – فن وثقافة

طرحت الفنانة المصرية رانيا يوسف أول أغانيها بعنوان "ليك" حصريا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وإحدى المنصات الرقمية.

ونشرت رانيا يوسف الفيديو كليب من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وكتبت معلقة: "أشارككم أولى أغنياتي ليك، تجربة جديدة وأتمنى أن تنال إعجابكم".

وأغنية "ليك" من كلمات سمير طارق والحان محمد مصطفى وتوزيع تيام طارق وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، ومن إخراج بتول عرفة.


نشرت الفنانة عارفة عبد الرسول تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن فيديو كليب "ليك" الذي يقدم رانيا يوسف لأول مرة في عالم الغناء، حيث قالت: "من لا يغامر لا يفوز.. حركة جريئة".

ومن جانبها قالت المخرجة بتول عرفة، إن كليب أغنية "ليك" والتي تقدمها رانيا يوسف في أولى تجاربها في مجال الفيديو كليب، تم تصويره في القاهرة، مشيرة إلى أن فكرة تقديم رانيا يوسف الأغنية هي فكرة المنتج فهد الزاهد، وأنها صورتها بشكل استعراضي مستعينة بالأداء التمثيلي لرانيا يوسف.

وأضافت المخرجة بتول عرفة أن الكليب فكرته بسيطة وأنها اعتمدت على الاستعراضات بشكل كبير، مشيرة إلى أن رانيا يوسف تظهر بـ 3 إطلالات مختلفة، متمنية أن يلقى الكليب إعجاب الجمهور، خاصة وأنه بذل فيه مجهود كبير على مستوى التصوير والتحضيرات إضافة إلى أن رانيا يوسف تظهر بشكل مغاير عما ظهرت به من قبل.

في المقابل، شنّت الإعلامية مروة صبري هجوماً عنيفاً على الفنانة رانيا يوسف، بعد اتجاهها الى الغناء وطرحها أولى أغنياتها بعنوان "ليك".
وقالت مروة صبري في مقدّمة برنامجها "قعدة ستات: "رانيا يوسف طلعت علينا بفيديو كليب، ليه بتغنّي مين أقنعك وقالك إن صوتك حلو؟ إنتي فنانة وممثلة شاطرة ولكن صوتك حلو، لأ صوتك وحش، بتعملي استعراضات؟ أعتقد الجمهور مش مطلوب منه يشوف حاجة هو مش عايز يشوفها".

وتابعت مروة صبري حديثها لتردّ على أي شخص قد يقول لها إن عليها عدم الاستماع الى الأغنية إذا لم تعجبها، قائلةً: "في حد بيتفرج عليَّ في قمة الاحترام يقولي حضرتك متتفرجيش، لأ إحنا بقينا مجبرين دلوقتي السوشيال ميديا مبقاش فيه متتفرجيش، السوشيال ميديا إحنا قاعدين بنقلب على فيسبوك ولا تيك توك ولا إنستغرام كل الحاجات دي بتطلع لينا، إذا إحنا الجمهور بيجيله اكتئاب، أنتم برضو ارحموا الجمهور، أنا مذيعة آه بس واحدة من الجمهور بتفرّج، بتغني ليه مين أقنعك وضحك عليكي ووقّعك في الفخ دا وقالك خشّي غنّي!".









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رانيا يوسف تتجه للغناء

تطرح أول أغانيها

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