اول تعليق لهشام حداد على انفصاله عن ناتالي زرقا

واجتذب خبر الانفصال اهتماماً واسعاً وأثار تساؤلات عديدة حول تفاصيل هذه الخطوة المفاجئة.انفصل هشام حداد، الذي يشتهر ببرنامجه الساخر "لهون وبس"، عن زوجته ناتالي زرقا، بعد زواج دام 12 عاماً، وفق تقارير صحفية لبنانية.ورغم الضجة التي أحدثها الحدث، إلا أن الزوجين لم يعلنا بعد الأسباب التي أدت إلى هذا الانفصال.وفي أول تعليق لهشام حداد، قال في حسابه على إنستغرام: "لكل صحافي عم بجرب يدقلي ليعمل سكوب عحساب خصوصيتي وحياتي الشخصية تأكد إني ما رح رد ولو أنا بدي أحكي شي عن حياتي كنت حكيت مني لحالي".وأضاف: "حياتنا بتخصنا وحدنا وعفكرة المهم إنو أنا وناتالي هالمرا العظيمة والولاد بألف خير وحياتنا مكفاية للأحسن إنشا الله نكاية بكل حدا ما بردلنا الخير.. مارك وكارل بسلمو عليكن وبقولولكن إنن مبسوطين هالأيام أكثر من قبل حتى".هشام حداد، الذي بدأ مسيرته كمقدم برامج قبل أن يدخل عالم التمثيل، أحد أبرز الوجوه الفنية في لبنان.وحظيت مسيرته الفنية بدعم كبير من ناتالي زرقا، التي فضلت الحفاظ على حياتها بعيداً عن الأضواء، بينما كانت دائمًا بجانب زوجها في رحلته الفنية.الزوجان ارتبطا في عام 2011، وخلال فترة زواجهما أنجبا طفلين هما مارك وكارل. وكان هشام يشارك لحظات من حياته العائلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.