بعد جدل تصريحاتها الهام شاهين: يوم جميل لأعدائي

فقد وضعت تلك التصريحات شاهين من جديد في مرمى الانتقادات، وخلقت حالة كبيرة من الجدل انقسم عليها الجمهور بين مؤيد ومعارض.وعبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نشرت الفنانة المصرية مقطع فيديو استعرض العديد من الآراء التي دافعت عنها في تلك الأزمة، وأشادت بها وبتصريحاتها التي ذكرتها في الأيام الماضية.ثم علّقت على الفيديو قائلة: "شكرا للناس الحلوة على كلامهم الحلو مثلهم، شكرا للقلوب الصافية والصادقة، والعقول المتفتحة المستنيرة، شكرا للناس اللي عندها أخلاق وإنسانية".وفيما يخص الحملات التي تعرضت إليها، ردت الفنانة المصرية: "برغم الحملات التافهة التي يقوم بها تجار الدين ضدي كل فترة.. سأواصل حب الحياة وحب الفن وحب وطني وحب الخير لكل الناس في كل مكان في العالم.. الله محبة".إلى ذلك، اختتمت شاهين تعليقها قائلة: "تمنياتي بيوم جميل لكل أحبائي وحتى لأعدائي".يذكر أن الكلمات الأخيرة فتحت مجدداً حالة انقسام بين متابعيها، حيث أيدها البعض، وواصل البعض الآخر الهجوم عليها.ولشاهين العديد من الآراء التي تعتبر جريئة، لاسيما في ما يتعلق بجماعة الإخوان.كما تعتبر من أهم الممثلين في مصر والعالم العربي، إذ في جعبتها عشرات الأفلام والمسلسلات.فيما تعتبر فترة الثمانينيات مرحلتها الذهبية في السينما، حيث قدمت أكثر من 33 فيلما منها "لا تسأليني من أنا"، "العبقري خمسة"، "موت سميرة"، و"الهلفوت" وغيرها.كذلك شاركت في عدة مسلسلات تلفزيونية حينها منها "محمد رسول الله الجزء الثالث"، و"أبواب المدينة الجزء الثاني"، و"رحلة عذاب"، و "وقال البح" و"الشيطان والحب"، وغيرها.