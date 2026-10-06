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"النمس".. بطل باب الحارة يعلن تعرضه لتهديد

فن وثقافة

2026-10-06 | 06:12
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;النمس&quot;.. بطل باب الحارة يعلن تعرضه لتهديد
1,290 شوهد

السومرية نيوز – فني
وجّه الفنان السوري مصطفى الخاني رسالة علنية إلى الصندوق السيادي، بعد زيارة دورية أمنية لمنزله قال إنها جاءت بتكليف منه، وعقب طلب مسؤول حذف منشور انتقد فيه موضوعا متداولا.

وأوضح الخاني أنه رفض حذف المنشور، ليرد عليه المسؤول بأن ذلك "سيكون له تبعات"، وعندما سأله عن المقصود، أجابه: "أقصد أن الشارع منفلت".
وأضاف الخاني أنه رد عليه حينها بالقول: "أليس من مسؤوليتكم كدولة ضبط الشارع؟"، قبل أن يجيبه المسؤول: "مانك ملاحظ كمان إنك مزودها بما تكتبه عن الوزير".
وأوضح الخاني أنه أجابه: "أنا أنشر فقط ما يصرّح به الوزير من تصريحات خاطئة، وأحيانا أنشرها دون أي تعليق مني، فلذلك الأدق أن تقول: هو يلي مزودها بتصريحات الخاطئة".
وأضاف: "يفترض بكم كدولة أن تكونوا سعداء عندما تجدون من ينتقد أو يسلّط الضوء على الخطأ بهدف تصحيحه، فهذه هي الحرية التي وعدتم الناس بها"، مستشهدا بقول الخليفة عمر بن الخطاب: "رحم الله امرئ أهدى إليّ عيوبي".
"لم يتصل بي أحد حينها ليطلب حذف ما أنشره"
وأشار الخاني إلى أنه طالب المسؤول بالعودة إلى مقابلاته ومنشوراته على "فيسبوك" ومقارنة ما كان يكتبه قبل 8 كانون الأول 2024 بما يكتبه اليوم، قائلا إنه كان ينتقد حينها، "بكل صراحة وقسوة وبشكل مستمر"، مسؤولين كانوا في أعلى المناصب، وذكر منهم رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير المالية ووزير الصحة ووزيرة الثقافة ومحافظ ريف دمشق، إضافة إلى انتقاد فساد مدير عام مؤسسة السينما وبعض القضاة الذي طالب علنا بتعليق مشانقهم على باب قصر العدل.
وقال إن ذلك كان يحدث "مع أننا كنا في دولة أمنية وفيها مئات أفرع المخابرات القمعية"، مؤكدا أنه لم يتصل به حينها أي شخص من أي جهة ليطلب منه حذف ما كان ينشره أو يلومه على ما يكتبه أو يصرح به من مهاجمة ونقد للمسؤولين، مع تأكيده بأنه كان يكتب وينتقد بلهجة أقسى بكثير مما يكتبه الآن، وطلب العودة لمقابلاته التلفزيونية ومنشوراته في الفيس بوك لمشاهدة ذلك بكل وضوح.
دورية مشتركة إلى المنزل
وأوضح الخاني أنه حضر إلى منزله أفراد دورية قالوا في البداية إنهم من مؤسسة الإسكان، وطلبوا منه العقد الذي يثبت ملكيته للمنزل، ما أثار استغرابه، باعتبار أن العقد يفترض أن يكون موجودا لدى الجهة المختصة وفي سجلاتها.
وأضاف أنه بعد النقاش معهم، أبلغوه بأنهم دورية مشتركة من أربع جهات، هي وزارة الدفاع والصندوق السيادي والأمن، وأنهم أُرسلوا إليه في مهمة من قبل الصندوق السيادي.
وقال إنه سلّمهم صورة عن عقد ملكية منزله، موضحا أنه يعود إلى سنوات خلت وأنه اشتراه من عائلة درويش.
ووجه الخاني رسالته إلى الصندوق السيادي قائلا إن حسابه البنكي يوضح كيف دخل إلى حسابه مبلغ من أحد الأعمال الدرامية، وكيف قام بعد ذلك بتحويل المبلغ نفسه إلى الأشخاص الذين اشترى منهم منزله.
وأضاف: "وأحب أن أقول لسيادة الصندوق السيادي: إن وجدتم أي شيء أملكه، أو أي هدية، أو أي علاقة عمل مع الدولة أو مع أي شخص كان مسؤولا في الدولة، أو أي شراكة أو حتى استفادة من أي نوع من النظام السابق، فأنا أطالبكم بأن تنشروا ذلك علنا للناس".
"هل المشكلة صوري مع رموز النظام السابق؟!"
وتطرق الخاني إلى الصور التي جمعته سابقا مع رموز النظام السابق، قائلا: "أما إن كنتم مستائين من صوري مع رموز النظام السابق، فأرجو أن تقرؤوا ما كنت أكتبه تحت كل صورة بعد كل لقاء، وأن تشاهدوا سبب كل لقاء".
وتابع: "وأتحداكم أن تأتوا بتصريح لي فيه أي نوع من المزاودة والتبجيل، أو فيه أي نوع من الإساءة لأي مواطن سوري، حتى لو كنت أختلف معه بالرأي. وتستطيعون أن تسألوا عددا من المعروفين في المعارضة حينها في الوسط الفني وغيره، كيف كنا نستفيد من بعض هذه اللقاءات لرفع الظلم عن بعضهم".
وقال إنه لم يكن يوما داعما للثورة، "لأسباب شرحتها بالتفصيل في فيديو سبق ونشرته على اليوتيوب منذ أكثر من عام"، مضيفا: "وللأسف سأضطر اليوم أن أقول بعض ما كنت أتكتم عن قوله كي لا يبدو نوعا من التفاخر".
وكشف الخاني أنه خلال أحد اللقاءات التي تزعج البعض صورها، تمكن من إلغاء حكم بالإعدام عن 11 شخصا وإخراجهم من السجن، وذكر من بينهم عز الدين الشيخ أبو يزن من إدلب، وعبد الله وأحمد وإياد، مضيفا: "وكونكم تعرفونهم جيدا، تستطيعون أن تأخذوا منهم باقي الأسماء وتسمعوا منهم تفاصيل ما حدث".
وأضاف: "ولو عاد بي الزمن لفعلت نفس الشيء، لأن إعادة الحق، والعمل الخيري، وإعتاق رقاب بعض المظلومين حتى لو كنت اختلف معهم بالرأي، أهم بالنسبة لي بكثير من إرضاء بعض المطبلين أو المنافقين أو المتاجرين المزاودين في العالم الافتراضي".
ورأى الخاني أن "الحالة الإقصائية التي كانت سابقا، والتي ثارت الناس عليها، ما زلنا نشاهدها اليوم ولكن بشكل إقصائي مختلف".
وأشار إلى أن التدقيق في مواعيد الصور وتصريحاته التي نشرها بعدها تظهر أن لقاءاته كانت مرتبطة بعمله في الشأن الثقافي والفني، أو بعمله التطوعي والخيري مع ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال السرطان ونقص السمع والمتضررين من الزلزال، إضافة إلى عمله مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة حول ملف السل وإدراج التراث اللامادي السوري في اليونسكو.
وأضاف أن من يفتح ألبوم الصور الموجود على صفحته الشخصية في "فيسبوك" بعنوان "نشاطات خيرية وإنسانية"، "يستطيع أن يلاحظ ذلك بكل وضوح".
وذكّر الخاني بالعديد من الصور التي تجمع عددا من المسؤولين الحاليين برموز النظام السابق، مشيرا إلى أن بعضهم يشغل اليوم منصب وزير، وأضاف " الرئيس الشرع بنفسه تصور مع الرئيس الروسي بوتين الذي كانت طائراته تقصف سوريا".
"إن كانت الدورية هي التبعات التي هُددت بها"
وفي ختام رسالته، قال الخاني: "أما إن كانت الدورية الأمنية التي أتتني اليوم من قبل الصندوق السيادي هي التبعات التي وعدني وهددني بها المسؤول خلال اتصاله الهاتفي بسبب انتقادي لما أشاهده من خطأ وتقصير، فأنا أقول له على الملأ".
وأوضح أنه في حال كانت هناك جهة في الدولة مهتمة بالموضوع، فإنه يستطيع تزويدها باسم المسؤول ورقم هاتفه، مشيرا إلى أن المكالمة الهاتفية موجودة على هاتفه.
واستعاد الخاني واقعة سجنه في عهد النظام السابق، قائلا إنه عندما"سجنه ظلما بشار الجعفري"، وبعد خروجه من السجن في 21 سبتمبر 2017، إثر مطالبة بمذكرة قضائية رسمية بسجنه 30 عاما بتهمة "الإرهاب والعمل على وهن عزيمة الأمة"، كان أول ما فعله بعد خروجه من السجن أنه نشر منشور لا يزال موجودا على صفحته في "فيسبوك".
وختم رسالته بإعادة كتابة نفس ذلك المنشور، وقال هذا كان جوابه آنذاك، وهو نفسه جوابه اليوم:
"لم أسكت في حياتي عن خطأ، ولن أسكت عن الخطأ ما حييت، أيا كان مُقترفه، ومهما كان الثمن.
هكذا عرفتموني دائما، وهذا ما ستؤكده لكم الأيام القادمة".
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