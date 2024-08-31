اغلاق صفحة شيرين عبد الوهاب على فيسبوك.. ماذا حدث؟

في ظل هذا التطور، أصدرت شيرين تحذيرًا لجمهورها عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على ضرورة تجنب التعامل مع أي محتوى ينشر على حساباتها القديمة أو قناتها السابقة على "يوتيوب".وأوضحت أن الحسابات والقناة القديمة لم تعد تحت سيطرتها، مشيرة إلى وجود نزاع قضائي مستمر يتعلق بها.ودعت شيرين جمهورها إلى عدم تصديق أي محتوى يُنشر عبر هذه الحسابات القديمة، مؤكدة أن هناك من يستغل اسمها ونشاطها الفني لأغراض غير مشروعة.كما أكدت أنها تمتلك حاليًا حسابات جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي القنوات الرسمية الوحيدة التي يجب متابعتها.وفي إطار تحديث منصاتها الرقمية، أطلقت شيرين عبدالوهاب قناة رسمية جديدة على تطبيق "تليغرام"، داعية جمهورها للاشتراك بها. كما أسست مؤخرًا حسابًا على "إنستغرام" حقق أكثر من مليون متابع، وحسابًا رسميًا موثقًا على منصة "إكس"، بجانب قناة على "واتس آب".علاوة على ذلك، نجح فريق عمل شيرين في استعادة قناتها الرسمية على تطبيق "تيك توك"، مما يعزز من حضورها الرقمي ويعكس مكانتها كأحد أبرز نجوم الوطن العربي.