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لماذا استبعد "أرابز غوت تالنت" رحمة رياض؟

فن وثقافة

2024-09-01 | 09:53
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
لماذا استبعد &quot;أرابز غوت تالنت&quot; رحمة رياض؟
707 مشاهدة

السومرية نيوز – فني
راجت بقوة خلال الأيام القليلة الماضية نظرية جديدة تذهب إلى أن السبب الحقيقي وراء استبعاد الفنانة رحمة رياض من لجنة تحكيم برنامج المواهب الشهير " أرابز غوت تالنت" في موسمه المقبل على فضائية "إم بي سي" هو مغالاتها في الأجر.

ووفق تلك النظرية، فإنه تم الاتفاق بين الطرفين على جميع التفاصيل، إلا أن بند الأجر الذي ستحصل عليه الفنانة العراقية شكّل حجر عثرة أمام إنهاء الاتفاق، مما جعل منتجي البرنامج يصرفون النظر عن التعاون معها.
 
ويؤكد أصحاب تلك النظرية أن الاختيار وقع على رحمة رياض بسبب رغبة إدارة البرنامج في تجديد دماء لجنة التحكيم، ووضع وجه شبابي قريب من روح العصر ضمن حكام البرنامج.
 
في المقابل، نفت مصادر مطلعة أن "يكون الأجر وراء استبعاد رحمة رياض"، مشيرة إلى أنه "من الطبيعي أن يتم طرح عدد كبير من الأسماء مع كل موسم جديد ثم الاستقرار في النهاية على تغييرات محدودة بعد النجاح الواسع الذي حققه البرنامج".
 
وأكدت المصادر، في تصريح لوسائل إعلام لبنانية، أن "الجمهور يحب لجنة التحكيم في تشكيلها الحالي ولا مكان لإضافة أسماء جديدة، إلا في أضيق نطاق".
 
وكانت الفنانة نجوى كرم، العضو الأبرز في لجنة تحكيم البرنامج، قد ردت على ما تم تداوله عن اعتراضها على مشاركة الفنانة العراقية رحمة رياض بالبرنامج، نافية وجود أي اعتراض شخصي منها على اختيار الفنانين في لجنة التحكيم.
 
وأكدت أنه في كل موسم تُطرح عدة أسماء ضمن المقترحات المعتادة للمشاركة في لجنة البرنامج، وأن القرار يعود إلى فريق الإنتاج التلفزيوني.

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