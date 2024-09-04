ازمة شيرين وروتانا تصل للغرامات.. من الذي سيدفع؟

وأعاد السبب إلى حذف روتانا المستمر لـ أغاني شيرين عبد الوهاب الجديدة التي طرحتها مؤخرًا، رغم انتهاء التعاقد بينهما وسدادها للشرط الجزائي بقيمة 8 ملايين جنيه.واستكمل قنطوش حديثه، أنه لم يتم توكيله لـ سداد الشرط الجزائي لشركة روتانا بقيمة 8 ملايين، ولكن كان من قبله زميل آخر محامي للفنانة شيرين عبد الوهاب مختص بقضاياها مع هذه الشركة وتم سدادها عن طريقه، مضيفًا أن روتانا طالبت أمس في ذات الجلسة بسداد الشرط الجزائي للمرة الثانية، وذلك بسبب نشرها عددًا من الأغاني رغم أزمتهما.وطالبت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها، بالاستماع إلى أغانيها الجديدة، عبر موقع وي ترانسفير، قبل أن يتم حذف الأغاني من عليه أيضا.وكانت شيرين أعلنت الصلح مع محاميها ياسر قنطوش، بعدما تحدثت عنه بشكل غير لائق في برنامج تلفزيوني، ونشرت صورة جمعتهما على حسابها الشخصي بـ تويتر، وكتبت عليها: "أبويا وصديقي المستشار ياسر قنطوش".