ميريام فارس ترد على تصريحات الحروب وتهدد بالقانون

وأكدت أن هذه التصريحات "مفبركة بالكامل" ولا تمت إليها بصلة، كما حذرت في الوقت نفسه من "إجراءات قانونية رادعة" سيتم اتخاذها بحق من يتعمدون الإساءة إليها، بحسب البيان.وشاركت فارس عبر خاصية "القصص المصورة" في موقع "إنستغرام" بياناً صادراً عن شركتها، جاء فيه أنها تنفي نفياً قاطعاً ما يتم تداوله من تصريحات منسوبة إلى الفنانة حول التطورات السياسية والحروب في المنطقة.وأوضح البيان أن الشركة تعتبر هذه التصريحات "محاولة لاستغلال اسم الفنانة والزج به في مواقف أو سجالات سياسية لا علاقة لها بها"، كما أكد على احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يساهم في فبركة هذه التصريحات أو نشرها أو الترويج لها.ولفت إلى أن رسالة كانت وستبقى "فنية وإنسانية"، تسعى من خلالها إلى جمع الشعوب العربية ومد جسور التواصل والمحبة بينها، عبر الفن والموسيقى.وأضاف البيان أن فارس تؤمن بقدرة الفن على جمع ما قد تعجز السياسة عن جمعه، وتقريب الشعوب رغم الحدود والخلافات.وشدد البيان على أهمية تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أي خبر أو تصريح يتعلق بميريام فارس، والرجوع إلى صفحاتها الرسمية للتحقق من صحة المعلومات، مع أهمية عدم الانجرار وراء حسابات تعتمد على فبركة الأخبار واستغلال أسماء المشاهير لتحقيق الانتشار.