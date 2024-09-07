هيفاء وهبي تلتحق بصفوف شيرين وتهاجم روتانا: حذفوا البوم "بابا فين"

في منشور على حسابها الرسمي على موقع "إكس"، أوضحت هيفاء وهبي، قائلة: "لمن سألني عن سبب إزالة فيديوهات أغنياتي من تيك توك بشكل مفاجئ، ليس لدي جواب دقيق لأنني لم أُبلغ بالقرار الذي اتخذته شركة روتانا بسرعة. الشركة حذفت أيضًا أغاني ألبوم (بابا فين). أود أن أوضح أن أغاني الألبوم تعود ملكيتها لي شخصيًا، ولا يحق لأي شركة إنتاج حذفها من أي منصة دون مسؤولية قانونية".وأضافت: "سيقوم مكتب المحاماة الخاص بي في بيروت باتخاذ الإجراءات للتحقق من هذا الفعل غير القانوني. تجدر الإشارة إلى أن شركة روتانا لم تكن تمتلك الألبوم بل كانت مسؤولة عن توزيعه فقط لمدة 3 سنوات، ومع ذلك، لا تزال تحتفظ به حتى الآن".تجدر الإشارة إلى أن هيفاء وهبي كانت من الداعمين الرئيسيين لشيرين عبد الوهاب خلال أزمتها الأخيرة مع شركة "روتانا"، والتي أدت إلى حذف العديد من أغاني شيرين الجديدة من المنصات رغم النجاح الكبير الذي حققته تلك الأغاني وتفاعل الجمهور معها.في السياق، نقلت وسائل إعلام عن مصادر بشركة "روتانا" نفيها واقعة الحذف، مشيرة إلى أنه لو هناك أغاني قد تم حذفها من إنتاجهم فالأفضل أن يتم إخبارهم من قبل هيفاء وسيتولون مراسلة تيك توك لمعرفة حقيقة ما حصل.