ما حقيقة صورة الفنان عادل إمام الأخيرة؟

السومرية نيوز – فني

تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة زعمت أنها من آخر ظهور للفنان عادل إمام.

ويظهر في الصورة عادل إمام بملامح غريبة عما شاهده الجمهور في ظهوره النادر خلال السنوات الأخيرة، حيث بدا وكأنه تجاوز المائة عام من عمره.

وبعد تتبع الصورة المنشورة للزعيم إلى أصلها، اتضح أنها التقطت له مساء يوم 18 اب عام 2014 فور وصوله عزاء الفنان الراحل خالد صالح.

واعتادت بعض صفحات وسائل التواصل ومواقع إلكترونية خلال السنوات الأخيرة مع ابتعاد عادل إمام عن الساحة، طرح إشاعات عن حالة الزعيم الصحية، وحتى عن شكله مع التقدم بالعمر باستخدام تطبيقات تعديل الصور لتغييرها.

وكان آخر ظهور للزعيم في صورة نشرتها الممثل شيكو وجمعته بالفنان عادل إمام نهاية تشرين الاول 2022 لطمأنة الجمهور على حالته الصحية بعد انتشار أنباء إصابته بالزهايمر.



يشار أن الفنان عادل إمام ولد باسم عادل محمد إمام محمد في 17 ايار 1940 بمحافظة الدقهلية ويبلغ من العمر حاليا 82 سنة.

وحصل عادل إمام على شهادة البكالوريوس من كلية الزراعة جامعة القاهرة في تخصص الإنتاج النباتي، إلا أنه أحب التمثيل ودخل عالم الفن من خلال مسرح الجامعة ثم انطلق ليكتب لنفسه تاريخا قد يكون الأكبر في الشرق الأوسط.