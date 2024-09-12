ممثلة عربية تقتل سيدة حامل رمياً بالرصاص.. ما قصة "سمية العاضي"؟

تشير المعطيات المتوفرة عن تفاصيل جريمة سمية العاضي إلى أنها عمدت لقتل سيدة حامل بعد أن أطلقت عليها الرصاص، فكيف تم ذلك؟وفق ما نقلته الصحافة المحلية نشرت سمية العاضي وهي كما أشرنا أعلاه ممثلة ومؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي فيديو تنتقد فيه "عاقل حارة" (مسؤول الحي) في شملان بالعاصمة أين كانت تقطن.وقالت بعض الروايات إن عاقل الحارة كان رفع سابقا تقريرا للسلطات أكد فيه أن سمية العاضي قامت بالاعتداء على أحد الجيران وهددته باستعمال السلاح وبناء على ذلك التقرير تم سجتها لمدة 3 أيام وعندما غادرت قامت بنشر فيديو تنتقد فيه مسؤول الحي.وأثار الفيديو حفيظة زوجة المسؤول عن الحي توجهت لبيت سمية العاضي لمعاتبتها وطالبتها بحذفه وشيئا فشيئا تطور الجدال بين السيدتين إلى عراك واشتباك بالأيدي نهايته مأساوية فقد قامت الممثلة اليمنية بجلب سلاح ناري من بيتها وصبت جام غضبها في السيدة الأخرى بإطلاق الرصاص عليها لترديها قتيلة على عين المكان.ووفق ما تم الكشف عنه فإن زوجة عاقل الحارة كانت حاملا ما يعني أن العاضي قتلتها وجنينها.وقد تم إبلاغ السلطات بحدوث الجريمة تنقلت إلى عين المكان للقيام بالإجراءات اللازمة من معاينة لمكان وقوع الجريمة ونقل لجثة الهالكة للمستشفى من أجل التشريح الطبي، فيما جرى اعتقال العاصي وإبداعها المركزي ومباشرة معها.