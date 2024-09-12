تهديد وتعذيب وفيديوهات "مخلة".. إليك قصة البلوغر هدير عبد الرازق (صور)

وكشفت هدير عبد الرازق عبر خاصية الستوري على حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام" تفاصيل جديدة خاصة بالمتسبب في تدمير حياتها، حيث قالت: "تخيلي كده في يوم من الأيام تصحي تلاقي حياتك تدمرت بمعنى الكلمة، وبعد كده تكتشفي إن اللي دمر حياتك هو أكثر حد كنت فاكرة أنه هيكون سند ليكي".وأضافت: "النهار ده اكتشفت كارثة وصدمة حياتي، لأن أكثر شخص كنت بحبه وعايزاه هو اللي دمرني نفسيا وجسديا، هو وعلاقته بطليقته الحرباية وده غير حاجات كتير ومصايب كتير".وأشارت هدير عبد الرازق إلى تعرضها لتهديدات قائلة: "أنا نفسي حقيقي أصرخ وأتكلم بس للأسف أنا مهددة بالقتل أو الحبس بطريقة أبشع من اللي قبلها، أو ممكن أتشوه بمياه النار، لكن أنا مش هسكت وهتكلم وهحكي كل حاجة يا ومش هسيب حقي".وتطرقت هدير عبد الرازق إلى تعرضها للتعذيب على يد طليقها حيث أفادت: "مش أنا اللي بجري على بيوت الناس وأكسر بابها، وأعتدي على مراتي وأشوهها وأهددها بالقتل".وذكر موقع "القاهرة 24" أنه خلال الفترة الأخيرة تم تسريب فيديوهات مخلة للبلوغر هدير عبد الرازق على منصات التواصل الاجتماعي لكنها كشفت بعد ذلك أن الشخص الذي ظهر برفقتها في الفيديو هو زوجها خلال تلك الفترة وليس علاقة آثمة كما تم الترويج لها".واشتهرت هدير عبد الرازق بنشر محتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة "تيك توك"، تتناول فيه مواضيع مختلفة منها الجمال والأزياء ونصائح للسيدات، حيث تبلغ من العمر 26 عاما، فهي من مواليد عام 1998.وتثير عبد الرازق دائما الجدل منذ ظهورها وحتى الآن، حيث اشتهرت لأول مرة عندما قررت التزوج من رجل في الخمسينيات يدير ملهى ليليا، ولكن انفصلت عنه في عام 2022 بعد زواج دام ثلاث سنوات، وحاليا هي مطلقة وليس لديها أولاد، وتصف نفسها على صفحتها على "فيسبوك" بأنها "ناشطة اجتماعية".يبلغ عدد متابعيها على فيسبوك حوالي 87 ألف متابع، بينما يتجاوز عدد متابعيها على تيك توك 1.2 مليون متابع، كما يتابعها نحو 349 ألف شخص على موقع "إنستغرام".وتتخطى معظم فيديوهات هدير عبد الرازق المليون مشاهدة بسبب المحتوى المثير للجدل الذي تقدمه وظهورها اللافت في البث المباشر خاصة على تيك توك، بسبب الأرباح تقدمها المنصات.وليست هذه أول فضيحة للبلوغر هدير عبد الرازق، فقد سبق وأن تصدرت التريند في شهر مايو 2024 بفضيحة إلقاء مباحث الآداب عليها ووجهت لها وقتها تهمة التحريض على الفسق والفجور ونشر فيديوهات خادشة للحياء، وتم اعتقالها من داخل غرفتها.