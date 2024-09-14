قبل يوم واحد من عيد ميلادها.. وفاة نجمة "لن أعيش في جلباب أبي"

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غيب الفنانة المصرية ناهد رشدي فجر السبت، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 68 عاما.

وقالت دينا سعد، ابنة الفنانة المصرية، في منشور على "فيسبوك": "لله ما أخذ ولله ما أعطى.. انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله".

فيما قال زوج الراحلة، سعد: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجتي وشريكة عمري السيدة ناهد رشدي.. اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها الفردوس الأعلى يارب العالمين".

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الفنانة الراحلة عصر السبت من مسجد الكواكبي بمنطقة العجوة في القاهرة.

ورحلت ناهد رشدي قبل يوم واحد من عيد ميلادها، حيث ولدت في 14 ايلول عام 1956، وتخرجت في قسم التمثيل عام 1982، وبدأت مشوارها الفني الذي استمر لما يقرب 40 سنة.

ومن من أبرز أعمالها المسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبي"، والذي جسدت فيه دور "سنية عبد الغفور البرعي"، الذي تصدر التريند مؤخرا بمشهد العرس.