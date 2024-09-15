رحيل إلياس خوري

– ثقافة

توفي الروائي والناقد والمفكر اللبناني البارز إلياس خوري، الأحد، عن عمر 76 عاما، شهدت رحلة طويلة في عالم الأدب والفن.

ونعاه أدباء وكتاب وفنانون من مختلف الدول العربية، من بينهم المؤرخ اللبناني فواز طرابلسي، ورسام الكاريكاتير السوري سعد حاجو، والشاعر المصري زين العابدين فؤاد.

وكتب الباحث والمترجم اللبناني سعود المولى على صفحته في "فيسبوك": "عشية المجزرة في صبرا وشاتيلا يترجل فتى فلسطين ولبنان وسوريا عاشق الثورة وأحلام المستضعفين (...) وقلبه وروحه ما بين وجنين".

وولد خوري في بيروت عام 1948، ودرس التاريخ في الجامعة اللبنانية، كما حصل على الدكتوراة في التاريخ الاجتماعي من باريس.

أصدر روايته الأولى "لقاء الدائرة" عام 1975، وكتب سيناريو فيلم "الجبل الصغير" عام 1977 الذي تناول الحرب الأهلية في .

ومن أبرز مؤلفاته "رحلة غاندي الصغير"، و"مملكة الغرباء"، و"يالو"، ورواية "باب الشمس" حولها المخرج المصري يسري إلى فيلم سينمائي.

وشارك خوري في تحرير عدة مجلات وصحف بارزة من بينها "شؤون فلسطينية"، و"الكرمل"، و"السفير"، كما شغل منصب المدير الفني لمسرح بيروت، مديرا مشاركا لمهرجان سبتمبر للفنون المعاصرة.