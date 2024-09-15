عمرو ذياب يواجه القضاء بسبب اغنية منذ 20 عاماً

– فني

أعلن الملحن المصري عمرو مصطفى تحركه قانونيًّا ضد مواطنه الفنان عمرو دياب، بسبب تجاهل وضع اسمه على بعض أغانيه، من بينها "قصاد عيني" لحنها له قبل 20 عامًا.

وأضاف مصطفى خلال منشور كتبه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "للأسف، فيه بعض الأعمال الغنائية أغنية قصاد عيني، وبينا معاد، اللي اشتغلنا عليها بجهد وإبداع، بتتعرض للظلم بسبب عدم نسب العمل لملحنه الحقيقي".

وتابع "الأغنية اللي كل الناس بتحبها، واللي سمعتوها على القنوات والمنصات وما زلت حتى هذه اللحظه ترند، هي من ألحاني، ولكن للأسف تم تجاهل اسمي بشكل متعمد".

واستطرد الملحن المصري "فيه ناس بتصور نفسها في الاستوديو عشان ينسبوا لنفسهم لحن قصاد عيني، وهو مش بتاعهم وده غير مقبول، حقوق الملكية الفكرية بتضمن لكل فنان حقه في الاعتراف بإبداعه ومجهوده، وإحنا مش هنسيب حقوقنا لأي حد يعبث بيها".

وأعلن عمرو مصطفى عن اتخاذه الإجراءات القانونية لحماية حقوقه قائلًا "أنا مش هذكر أسماء؛ لأن الأفعال بتتكلم، حقوقي محفوظة، وأنا هتابع الخطوات القانونية لحماية كل مبدع، والاعتراف بكل موهبة بجد، الدعم بتاعكم هو القوة اللي هنسترد بيها حقوقنا كاملة، وقريبًا هتنزل بصوتي، خرق واضح للقانون الملكية الفكرية".