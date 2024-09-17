بعد شهرين على الحادث.. انقضاء دعوى اتهام نجل أحمد رزق بدهس سائق دليفري

وأوضحت أكتوبر أن دعوى اتهام نجل الفنان المصري بدهس عامل دليفري داخل أحد الكومباوندات بمنطقة الشيخ في مدينة 6 أكتوبر في مايو/أيار الماضي انقضت بالتصالح بين الطرفين.وفي وقت سابق، قال دفاع عامل الدليفري ضحية الدهس، ويدعى ياسر شوقي، إن أسرة الفنان رزق عقدت تصالحا مع أسرة المجني عليه، وبموجبه تتنازل أسرة المجني عن الحق المدني في أولى جلسات المحاكمة التي عقدت يوم 16 سبتمبر/أيلول.وأحالت جهات التحقيق قضية اتهام نجل الفنان رزق إلى نيابة الطفل، بعد وفاة عامل دليفري متأثرا بإصابته في حادث تصادم بدراجته النارية، إثر اصطدامه بدراجة نجل الفنان بطريق الشيخ .وأمرت جهات التحقيق بالجيزة باستدعاء نجل الفنان رزق المتهم بدهس عامل الدليفري بدراجته النارية داخل أحد الكمبوندات بمنطقة الشيخ زايد، عقب وفاة العامل متأثرا بإصابته.



*تفاصيل دهس نجل رزق عامل ديلفري

في مايو/أيار الماضي، دهس نجل رزق عامل ديلفري داخل أحد الكومباوندات بمنطقة الشيخ زايد، وفي يوليو/تموز توفي المصاب، تحديدا بعد مرور نحو 53 يومًا على الحادث.وتحفظت أجهزة أمن الجيزة بعد الحادث مباشرة على نجل رزق لتسببه في إصابة عامل الدليفري عندما صدمه بإسكوتر كان يقوده، لكن جهات التحقيق أخلت سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه.وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن نجل الفنان رزق، ويدعى عمر (5 عاما - طالب)، كان يقود دراجة نارية بصحبة صديقه/ يدعى عمر محمد، وانحرف عن مساره، وسار عكس الاتجاه وتصادف سير دراجة نارية يستقلها عامل دليفري يدعى علاء عماد (20 عاما)، ما أسفر عن حادث تصادم.وأكد التقرير الطبي أن وفاته جاءت متأثرا بإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، ما جعله يدخل في حالة غيبوبة تامة ظل بها طيله فترة وجوده داخل مستشفى الشيخ .