هذه المرة مع نجله.. بلاغ جديد ضد محمد رمضان

وقالت الوسائل الإعلامية، ان المبلغة ذكرت، أن "نجلها الطالب عمر، يدرس بالصف السادس الابتدائي في مدرسة جرين لاند الدولية بالشيخ زايد، وتعرض للضرب ما نتج عنه إصابته بكدمات".وأوضحت أنه "خلال لعب نجلها داخل نيو جيزة، حدثت مشادة بينه وبين نجل رمضان تطورت للضرب".واتهمت الفنان رمضان وابنه "بالتعدي على نجلها، وإحداث إصابة له".